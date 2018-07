Guarda. Relógio de sol colocado na Encosta do Tempo

Tem dois metros de altura, 1,20 metros de largura, 50 centímetros de espessura e uma base de granito de três toneladas. O novo relógio de sol da Guarda, inaugurado no âmbito do quinto aniversário do projeto da Cápsula do Tempo Guarda 2050, é de aço corten e está virado a Sul como mandam as regras.

A peça é assinada por António Saraiva, um arquiteto da Guarda e vencedor de um concurso em Newark, nos Estados Unidos, graças a um monumento em homenagem aos veteranos de guerra luso-americanos. A ideia de Saraiva mistura “um objeto de medição do tempo que vem da antiguidade, o relógio de sol, em conjugação com um objeto que se tornou usual e de utilização pessoal e quotidiana, o relógio de pulso”, explica.

Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre, valoriza a estética. “O relógio de sol instalado na Encosta do Tempo não assinala apenas o quinto aniversário da Cápsula do Tempo, mas pretende também ser mais um contributo para a cidade, através do enriquecimento e embelezamento da encosta. Sabemos que é um espaço que em 2017 foi visitado por quase 22 mil pessoas, número que regista crescimento de ano para ano, e que com este relógio de sol ganha novo interesse.”