Este é um vinho do Porto à medida de Obama

O Vintage é de 92 e esse é o ano certo para oferecer a Barack Obama

Depois da passagem relâmpago pelo Porto, para participar na cimeira Climate Change Leadership, Barack Obama volta ao seu avião privado com uma garrafa muito especial de vinho do Porto na bagagem. É da vindima de 1992, um ano importante para ele e para a Taylor´s, a mais antiga casa de vinho do Porto que se dedica em exclusivo ao vinho do Porto.

O Taylor´s Vintage 1992 foi cuidadosamente escolhido por Adrian Bridge, presidente executivo do grupo The Fladegate Partnership, dono da Taylor´s e anfitrião deste encontro, para presentear o ex-presidente norte-americano e prémio Nobel da Paz, Barack Obama, por três razões principais: estamos a falar do ano do casamento de Barack e Michelle Obama, a 3 de outubro, do ano em que a Taylor´s celebrou o seu 300.º aniversário e, também, de um vinho premiado com 100 pontos de Robert Parker, o prestigiado crítico norte-americano que reserva esta pontuação apenas para os vinhos que considera perfeitos.

"Sabemos que Obama não recebe nada pessoalmente, mas entregamos a garrafa à sua equipa e, certamente, ele vai gostar", comenta Adrian Bridge.

Nas prateleiras, o preço de venda ao público deste vinho ronda os €259 euros.