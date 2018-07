Vítimas de disparo de caçadeira em Odivelas foram duas raparigas de 17 e 23 anos

jovens foram atingidas por bagos de chumbo, após um vizinho, idoso, ter disparado a caçadeira ao aperceber-se que a mulher estava, alegadamente, a ser agredida pelas raparigas

As vítimas do disparo de caçadeira ocorrido nesta terça-feira na zona de Odivelas são duas jovens de 217 e 23 anos, que foram assistidas no local e transportadas para o Hospital de Santa Maria, em lisboa, disse à agência Lusa fonte da PSP.

As jovens foram atingidas por bagos de chumbo, após um vizinho, idoso, ter disparado a caçadeira ao aperceber-se que a mulher estava, alegadamente, a ser agredida pelas raparigas, acrescentou a mesma fonte.

A polícia informou que as duas jovens teriam uma desavença com um casal de 70 anos e hoje terão entrado na residência do casal e agredido a proprietária, tendo o marido, ao aperceber-se do barulho, efetuado um disparo de caçadeira, que não acertou diretamente nas jovens, mas cujos bagos de chumbo acabaram por ferir as raparigas.

O incidente ocorreu depois das 19h30, tendo a PSP de Odivelas tomado conta da ocorrência. O autor do disparo está a ser ouvido na Esquadra de Investigação Criminal de Loures.