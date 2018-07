Mulher violentamente agredida no concelho de Famalicão

Patrulha da GNR encontrou a mulher com múltiplos ferimentos no corpo, disse à Lusa uma fonte da GNR

Uma mulher de 38 anos foi nesta terça-feira "violentamente agredida" num bar da localidade de Pedome, concelho de Vila Nova de Famalicão, estando o alegado agressor em fuga, disse à agência Lusa fonte do Comando de Braga da GNR. A mesma fonte explicou que foi recebida às 19h40, via 112, uma ocorrência de que teria sido violentamente agredida uma mulher que se encontrava dentro de um bar encerrado, na localidade de Pedome.

"Quando chegou ao local, a patrulha da GNR encontrou a mulher com múltiplos ferimentos no corpo", disse a fonte da corporação, não avançando com mais pormenores sobre os ferimentos ou a arma utilizada, uma vez que a investigação vai passar para a Polícia Judiciária do Porto, que é aguardada no local. A fonte da GNR disse que estão a tentar identificar e a localizar o suspeito, que se encontra em fuga.

A Correio da Manhã TV (CMTV), em direto do local, dava conta de que o alegado agressor seria o namorado da vítima, que terá dito ao patrão que tinha morto a mulher, tendo este relatado o ocorrido ao 112. Segundo aquela estação, a mulher apresentava muitos ferimentos de cortes em várias partes do corpo.