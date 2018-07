Festival dos Canais prepara candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura

Aveiro vai receber, em cinco dias, mais de 200 espetáculos e acolher artistas de 13 países, no Festival dos Canais, que decorre de 11 a 15 deste mês, integrado "no espírito" da candidatura a Capital Europeia da Cultura. Isso mesmo fez questão de salientar o presidente da Câmara, Ribau Esteves, na apresentação do evento, em que deu conta de que o orçamento total do Festival foi reforçado, situando-se em 485 mil euros.

"O Festival dos Canais é uma aposta forte e marcante do calendário de eventos do nosso município e da região, e prosseguimos, nesta terceira edição, esse trabalho de crescimento, para que ele venha a ser uma marca no calendário de eventos de cultura do nosso país e da Europa.

Esta é uma operação que está cada vez mais integrada no espírito do Plano Estratégico para a Cultura que estamos a desenvolver e, muito especialmente, da candidatura de Aveiro a capital Europeia da Cultura em 2027", disse.

O Festival anuncia uma programação cultural e artística contemporânea, que envolve mais de 350 artistas, provenientes de 13 países, que se vai desenvolver nos canais urbanos da Ria, nas praças e espaços públicos da cidade de Aveiro, entre as 10h00 e a 01h00, com várias estreias nacionais e uma diversificada oferta de atividades interativas e culturais gratuitas.

"O palco principal vai estar [disponível], como já esteve no passado, para estreias nacionais e para os nossos artistas do tecido cultural local, [para] as nossas associações, que voltam a ter um lugar principal (...), porque esse é o nosso entendimento de trazer a cultura do mundo ao nosso Município, mas muito especialmente de levar a nossa cultura a todo o mundo", sublinhou Ribau Esteves.

Teatro e artes de rua, instalações artísticas, performances, "workshops", atividades desportivas e lazer, oficinas criativas, mercados de rua e DJs, de tudo um pouco é feito o programa deste festival que tem como chamariz os concertos musicais com Salvador Sobral dia 11, "The Legendary Tigerman com a banda sinfónica de Aveiro "Banda Amizade" dia 12, António Zambujo dia 13, Carolina Deslandes dia 14, e Miguel Araújo dia 15.