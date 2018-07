Veja o contrato mais polémico do momento: o que a Câmara de Lisboa assinou com Madonna

O auto de cedência entre a Câmara Municipal de Lisboa (CML) e uma segunda outorgante, que a autarquia indica ser a cantora, foi assinado a 4 de janeiro de 2018. De acordo com o documento que a autarquia fez chegar ao Expresso, foi António Furtado, diretor Municipal de Gestão Patrimonial, quem representa a CML.

O contrato de cedência entre a autarquia e Madonna para a utilização do parque de estacionamento nas traseiras do Palácio de Pombal prevê o pagamento de uma renda de 720 euros por mês. Contudo, a renda não está ainda a ser paga, sendo intenção da Câmara cobrá-la no final do contrato ou no final do ano. Algo que a autarquia alega ser prática que será comum em contratos precários.