SIC termina primeiro semestre de 2018 a liderar nos "targets" comerciais. SIC Notícias é o canal de informação mais visto

Para estes resultados terão contribuído as apostas na ficção nacional e o investimento no acompanhamento do Mundial da Rússia

O canal de televisão SIC encerrou o primeiro semestre de 2018 como líder nos “targets” comerciais e o canal de informação SIC Notícias também se afirmou com a primeira escolha dos portugueses entre os canais de informação. No alvo A/B, C e D, e entre os espectadores com idades compreendidas entre os 15 e os 54 anos, a SIC liderou no universo dos canais generalistas com 16,3% de share, contra os 16% da TVI e os 8,6% da RTP1. No mesmo “target” mas entre os 25 e os 54 anos, o canal também ficou na frente: liderou no universo dos canais generalistas com 16,9% de share, contra os 15,4% da TVI e os 8,6% da RTP1.

No conjunto do dia, em dados Live + Vosdal, a SIC terminou o primeiro semestre de 2018 com 16,7% de share. No que diz respeito ao principal horário televisivo – o chamado “prime time”, que se refere ao espaço depois do telejornal da noite e que é o período que concentra a maior fatia de investimento publicitário dos anunciantes -, a SIC terminou o primeiro semestre de 2018 também a liderar em ambos os “targets” comerciais. No target A/B C D 15/54, a SIC liderou no universo dos canais generalistas com 19,7% de share, contra os 19,3% da TVI e os 9,8% da RTP1. No target A/B C D 25/54, a SIC liderou no universo dos canais generalistas com 20,5% de share, contra os 18,5% da TVI e os 9,7% da RTP1.

Segundo o comunicado emitido pela cadeia televisiva, que faz parte do grupo Impresa (que detém igualmente o “Expresso”), para esta liderança contribuiu a boa performance da aposta da SIC na ficção nacional com a novela “Paixão” e a mais recente estreia da SIC “Vidas Opostas”, que lidera desde a estreia em ambos os “targets” comerciais no universo dos canais generalistas. A informação da SIC contribuiu também para os bons resultados da estação no primeiro semestre do ano, liderando nos targets comerciais (A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54) no total de informação (Primeiro Jornal + Jornal da Noite) com 19,3% e 20,1% de share, respetivamente. A SIC esteve presente no Mundial da Rússia de 2018 e transmitiu oito jogos da fase de grupos, onde liderou e alcançou em termos médios 34,5% de share, sete desses em junho.