Fogo no centro de Santa Maria da Feira afeta vários edifícios

Um fogo no centro histórico de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, está a "afetar vários edifícios", estando no local 66 bombeiros e 20 viaturas, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro. A mesma fonte indicou que o alerta foi dado pelas 13:37. O incêndio teve início num restaurante, localizado frente ao largo do Rossio, no centro da cidade, numa zona em que a maioria dos edifícios tem o rés-do-chão afeto a estabelecimentos comerciais e alguns andares superiores estão reservados à habitação. O combate às chamas está a evoluir favoravelmente, segundo os dados disponíveis no 'site' da Proteção Civil.