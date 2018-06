Sá Fernandes defende vítimas de Pedrógão

Dois familiares de vítimas mortais do incêndio de 17 de junho do ano passado mandataram Ricardo Sá Fernandes para “averiguar todas as responsabilidades” na origem do fogo que matou 66 pessoas. O advogado vai requerer o levantamento do segredo de justiça interno, para que os assistentes possam ter acesso ao processo antes de a acusação ser apresentada, o que está previsto para 15 de julho.