O paraíso tem um nome: Ilhas Turcas e Caicos

Descobertas por Cristóvão Colombo, as Ilhas Turcas e Caicos tornaram-se refúgio de estrelas como Prince e estão a conquistar os turistas que não dispensam o luxo das Caraíbas. Este ano, Grace Bay foi considerada a Melhor Praia do Mundo. O Expresso mostra-lhe também as melhores praias da Europa e de Portugal

getty

Há uma estrada roxa a atravessar a propriedade e bastaria isso para que poucas dúvidas restassem sobre quem foi o proprietário daquela península privada das Caraíbas. Foi ali que Prince decidiu construir o seu refúgio longe da multidão, com direito a vários edifícios independentes, duas praias, court de ténis e um porto que tornava possível uma discreta chegada de barco. É um dos paraísos que a Terra ainda tem — e que talvez as estrelas tenham descoberto antes de muitos sonharem com o destino —, e Prince é um dos nomes que para sempre ficarão ligados àquele lugar.

Mas este local especial, que Cristóvão Colombo descobriu em 1492 (e que conta com 320 dias de sol por ano e uma temperatura média de 28 graus centígrados), voltou este ano às luzes da ribalta. A verdade é que não é fácil manter o segredo em torno de um lugar que venceu os Travelers Choice Awards deste ano. Grace Bay, na ilha de Providenciales (em Turcas e Caicos), foi considerada a melhor praia do mundo pelos viajantes, entre as 355 praias avaliadas em todo o mundo.

O segredo estará no areal branco e aveludado com quase cinco quilómetros de comprimento, aos quais se juntam as águas cristalinas das Caraíbas — mais calmas do que noutras paragens da região graças à barreira de coral a menos de dois quilómetros da areia. Há ainda 40 pequenas ilhas de coral para conhecer, num lugar exclusivo onde a diversão está também garantida. É que se Grace Bay parece ser a escolha da maioria, há também quem opte por outros areais próximos (entre os quais se contam alguns tesouros mais bem escondidos). Talvez valha a pena explorá-los, numa altura em que se multiplicam as listas de melhores destinos a conhecer um pouco por toda a parte.

A paisagem de Turcas e Caicos convida ao descanso, mas é também de desportos que vive o destino de sonho deste verão. Ao snorkelling (que acaba por ser mais interessante junto à barreira do que na praia de fundo de areia), juntam-se o windsurf, o stand-up paddle ou os passeios de caiaque, mas também os pequenos barcos turísticos de fundo em vidro. Opções não faltam para os que dispensam fazer uma viagem intercontinental de grandes proporções apenas para passar a semana entre banhos de sol e cocktails. Apesar da proximidade atlântica, é necessária, pelo menos, uma escala em território norte-americano, o que aponta a duração do percurso para as 30 horas, e talvez não seja má ideia guardar algum tempo para explorar o território caribenho. É que este é também o habitat de golfinhos, baleias, raias, tartarugas marinhas e flamingos.

Localizadas a sudoeste das Bahamas, as Turcas e Caicos estiveram entre os territórios afetados pelos furacões do último ano — como o “Irma” ou o “Maria” —, mas a boa notícia é que os responsáveis locais recuperaram as estâncias a tempo da chegada dos turistas. Pode perder horas a escolher voos e hotel ou pode optar pelo caminho mais fácil (e menos barato). Se estiver a pensar partir imediatamente, o ClubMed oferece-lhe viagem e estada em Grace Bay para sete noites, em regime de tudo incluído, por um valor, por pessoa, que varia entre os 3349 euros e os 8148 euros. “Ao longo de uma praia de areia branca que se estende até perder de vista, os bungalows coloridos misturam-se com os hibiscos. Dedicado aos adultos, estes poderão praticar desporto durante o dia e dançar até ao final da noite”, promete o ClubMed para umas miniférias sem crianças.

Para quem prefere tratar de tudo, os voos disponíveis numa breve consulta online permitem encontrar um pouco de tudo. Vejamos as seguintes opções, para a semana de 8 a 15 de julho, de modo a garantir vários dias de paraíso: há um voo por 1516 euros, com duas escalas, mas prepara-se para uma viagem de mais de 27 horas. Por mais 900 euros, e um tempo de viagem de 31 horas e 30 minutos, mas apenas com uma escala, encontra bilhetes a 2345 euros. Já com os pés na areia, talvez seja boa ideia começar a procurar um hotel. Para cinco noites, encontra opções que vão desde 584 euros (hotel de três estrelas) a 2049 euros (hotel de cinco estrelas) — em qualquer caso em regime de meia-pensão. Se optar pelo regime de tudo incluído, prepare-se para uma conta de 7649 euros.

MELHORES PRAIAS DO MUNDO

d.r.

1. Honokalani, Maui, Havai (foto)

2. Honopu , Kauai, Havai

3. Sunset Beach, Oahu, Havai

4. El Nido, Palawan, Filipinas

5. Reduit Beach, Santa Lúcia

Fonte: Readers’ Choice Awards, “Condé Nast Traveler”

MELHORES PRAIAS DA EUROPA

d.r.

1. Praia dos Galapinhos, Setúbal, Portugal (foto)

2. Canal d’Amour, Sidari, Grécia

3. Porto Timoni , Corfu, Grécia

4. Santa Giulia, Córsega, França

5. Moscenicka Draga, Croácia

Fonte: Best Beaches in Europe, European Best Destinations

MELHORES PRAIAS DE PORTUGAL

1. Praia da Falésia, Albufeira (foto)

2. Praia de Dona Ana, Lagos

3. Praia da Rocha, Portimão

4. Praia São Rafael, Albufeira

5. Praia da Marinha, Lagoa

Fonte: Travelers’ Choice Awards, TripAdvisor