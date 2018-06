Exames de diagnóstico e análises serão afectados

Aumento das listas de espera para exames e atrasos na entrega dos resultados é o cenário traçado pelos técnicos de diagnóstico e terapêutica para a aplicação, a partir de domingo, das 35 horas semanais de trabalho.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica, Luís Dupont, lamentou o facto de o Governo não ter feito atempadamente as contratações necessárias para ultrapassar o impacto desta medida nas instituições e antecipou as suas consequências.

“O que vai ficar em causa é provavelmente um aumento de listas de espera” para a realização de exames e um atraso na entrega de resultados, por exemplo das análises clínicas, mas nunca pondo em causa as “necessidades impreteríveis dos serviços de urgência”, disse o dirigente sindical.

A passagem dos trabalhadores para as 35 horas semanais, em vez das 40 atuais, sem ainda terem sido feitas novas contratações, irá agravar o “défice de trabalhadores” já existente e que leva a que, “todos os dias, todas as semanas, todos os meses, muitos profissionais, principalmente os que trabalham por turnos”, tenham de fazer “horas a mais, muitas delas não reembolsadas”, disse o sindicalista, advertindo que este “número vai aumentar”.

Contudo, contou Luís Dupont, os técnicos estão a informar as instituições de que não querem fazer mais horas do que as estipuladas no horário de trabalho, ao abrigo do pré-aviso de greve e da lei.

“Isto é um alerta ao Ministério da Saúde da necessidade premente de recrutar mais profissionais de saúde”, salientou.