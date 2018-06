Estas são as imagens da primeira marcha LGBTI de eSwatini, a antiga Suazilândia

The Rock of Hope/TWITTER

"As ruas foram pintadas com o arco-íris" naquela que é a última monarquia absoluta de África, relatou à agência espanhola Efe o diretor da organização não-governamental All Out, Matt Beard, que organizou o desfile graças a uma campanha de recolha de fundos. Sob o lema "Transformemos o ódio em amor", a marcha — que contou com muitas manifestações de apoio através das redes sociais — decorreu em ambiente de "alegria e festa" e de forma pacífica, descreveu a mesma organização.

Durante a parada, organizações de saúde aproveitaram para distribuir preservativos e informação sobre o VIH, num país onde uma em cada cinco pessoas está infetada com o vírus da sida, segundo datos da ONUSIDA relativos a 2017. O reino, que a 20 de abril anunciou a mudança de nome de Suazilândia para eSwatini, tem 1,3 milhões de habitantes e é um dos mais conservadores e menos desenvolvidos de África.

Apesar de não existir uma lei que proíba explicitamente as relações entre pessoas do mesmo sexo, o direito consuetudinário (usos e costumes) não as permite, havendo registo de casos de homens condenados por sodomia. As relações entre pessoas do mesmo sexo são consideradas "delito contranatura" em muitos países da África Subsariana, que aplicam penas que podem ir até à morte por lapidação (Mauritânia), passando por prisão perpétua (Uganda e Tanzânia), 25 anos de cadeia (Gana), castigos físicos (Sudão) ou trabalhos forçados (Maurícias). As relações entre pessoas do mesmo sexo estão despenalizadas ou não legisladas em apenas 21 Estados da região.