Câmara de Lisboa cede parque de estacionamento a Madonna

A autarquia arranjou um espaço para a cantora e a sua equipa poderem estacionar os carros

A Câmara Municipal de Lisboa cedeu um terreno que serve de parque de estacionamento à maior estrela da pop. Madonna, a morar na Rua das Janelas Verdes, precisava de se um lugar para guardar os 15 carros que ela e a equipa usam.

A primeira opção era estacionar no Parque do Museu Nacional de Arte Antiga, porém o diretor do espaço recusou o pedido da autarquia. A solução foi encontrada uns metros mais à frente, em território camarário.

