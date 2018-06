Alerta no SNS: médicos, enfermeiros e administradores temem período "caótico"

A partir das zero horas deste domingo, os enfermeiros e o pessoal auxiliar dos hospitais e centros de saúde da rede pública vão passar a cumprir o horário de 35 horas semanais. Uma situação que pode levar a uma "rutura" dos serviços, segundo a dirigente do sindicato dos Enfermeiros. Os sindicatos já decretaram greve às horas extraordinárias para 'forçar' o cumprimento do horário laboral estabelecido para toda a Administração Pública desde há dois anos, mas que só agora chega aos profissionais de saúde. No arranque de um período de férias, em que a procura de serviços médicos aumenta em algumas regiões do país, as carências de pessoal tornam-se uma preocupação crescente. Os avisos chegam de todos os sectores da Saúde: o bastonário da Ordem dos Médicos alerta para "uma situação mais ou menos caótica de consequências ainda imprevisíveis" e o presidente da associação dos administradores hospitalares assume ter "grande preocupação" sobre os riscos de uma falha do sistema. Só o Governo, por enquanto, diz estar tranquilo e promete injectar nos próximos dias mais 2 000 técnicos e enfermeiros no SNS.