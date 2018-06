Aga Khan em Lisboa com honras de Estado

A visita oficial do príncipe Karim Aga Khan a Portugal vai durar seis dias, de 6 a 12 de julho, e trará à capital do país mais de 45 mil pessoas da sua fé, para celebrarem os seus 60 anos de liderança da comunidade ismaelita no mundo. 15 milhões de muçulmanos ismaelitas vão passar a ter ligação a Lisboa, cidade onde a sede do Imamato está prestes a inaugurar, no Palacete Henrique de Mendonça, situado na Rua Marquês de Fronteira e já intervencionado.

Aga Khan ficará hospedado num hotel da capital e será recebido com honras de Estado primeiro pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém. Aí, logo pela manhã de dia 9, o príncipe e a sua delegação terão um encontro com o PR à porta fechada, com direito a conferência de imprensa na Sala das Bicas. Não sem antes Aga Khan receber honras militares. Saído de Belém à hora de almoço, o líder ismaelita seguirá para o Palácio Foz, nos Restauradores, para um almoço com o primeiro-ministro, António Costa. A noite porém, será passada em Queluz, num banquete oferecido ao príncipe pelo Presidente da República.

No dia seguinte, será a vez dos discursos na Assembleia da República, onde Eduardo Ferro Rodrigues inaugura a exposição “Ideals of Leadership: Masterpieces from the Aga Khan Museum Collection”. Segue-se um almoço.

Aga Khan passará a tarde de dia 10 a visitar o palacete que virá a ser a futura sede do Imamato Ismaelita e dedicará o resto do tempo aos seus fiéis, quer em cerimónias com os líderes da comunidade quer em cerimónias religiosas privadas na Feira Internacional de Lisboa.

No último dia, o príncipe estará no Centro Ismaili de Lisboa, onde receberá a visita do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, bem como a dos 16 investigadores que já trabalham no âmbito do protocolo assinado entre o Imamato e aquele ministério.

Durante a visita de Aga Khan Lisboa estará em festa. A programação cultural que acompanha a estada do príncipe e o encerramento do seu Jubileu de Diamante arranca no dia 5 à noite com a atuação de Cuca Roseta e de Cheb Khaled, na Altice Arena, no Parque das Nações. Além disso, haverá vários concertos e exposições.