São os que vão mais longe “para que outros vivam”

O “ Virgem do Sameiro” naufragou numa noite de dezembro. Tinha seis tripulantes, Coentrão era o mestre. O barco começou a ficar pesado, havia água a entrar. Os motores deixaram de funcionar. Não tinham qualquer hipótese. Largaram a balsa de salvamento e entraram. Ficaram à deriva no mar enquanto o “Virgem do Sameiro” ia ao fundo. Passou um dia, passou outro. E só ao terceiro os encontraram. Foi há sete anos. Há sete anos a esquadra 751 da Força Aérea Portuguesa trouxe-os do mar. Salvou-os.

Desde que a 751 existe já resgatou 3877 pessoas – e o número está logo à entrada do edifício da esquadra para que todos os dias seja visto. As paredes da sala de convívio estão forradas de objetos que contam as histórias das missões, dos salvamentos felizes e também daqueles que não os foram. Há coletes, mochilas, fatos de mergulho e tantas outras coisas que simbolizam as missões em que participaram. Está lá pendurada a t-shirt vermelha que alguém usou no dia do salvamento do “Virgem do Sameiro”, tem escrito o nome da equipa de resgate e o dia: 2 de dezembro de 2011.

“Ainda hoje é uma das missões que mais me marca pela história, por as vítimas terem estado à deriva três dias”, conta o capitão António Rodolfo Gouveia, comandante piloto e oficial de relações públicas. “Thank you very much”, lê-se mal num dos coletes já está ali há muito tempo, há 25 anos. As paredes já não são suficientes para tantos troféus de missão. “Cada vez que vamos, guardamos qualquer coisa.”

Não há regularidade, agem quando são precisos. Estão sempre em alerta. Tanto podem ter de ir em missão três vezes na mesma semana como estar quinze dias seguidos sem resgatar. Na base área do Montijo são cerca de 100 pessoas, entre militares e civis (funcionários da empresa portuguesa que trata da manutenção das aeronaves). Há 12 helicópteros EH-101 Melin, que são de tamanho médio e levam uma tripulação de cinco pessoas.

“Os outros operam à volta das 200 milhas náuticas, nós conseguimos ir além disso. Há dois anos fizemos 342 milhas [quase 700 quilómetros]. Foi uma missão que demorou mais de sete horas”, explica o capitão Rodolfo Gouveia.

No ano passado, a esquadra 751 foi considerada a melhor esquadra de busca e salvamento do mundo.

“Para que outros vivam”

De Portugal continental para além dos Açores, até lá a abaixo ao norte de Cabo Verde. São qualquer coisa como seis mil milhões de metros quadrados para proteger. É a segunda maior área de responsabilidade do mundo - maior só o Canada. “Costumo dizer que é a nossa Europa, a diferença é que não há terra, só mar. O tamanho é quase o mesmo”, comenta o primeiro-sargento Hernâni Gaiola, recuperador salvador. Hoje, ele e mais quatro militares vão treinar o salvamento em navio e de homem no mar, pois este treino tem de ser feito obrigatoriamente a cada 45 dias. “Quanto mais treinarmos, melhor vamos ser num cenário real.”

Ainda antes dos helicópteros começarem para o salvamento, precisam de ajuda. É aí que entra a esquadra 502, que opera os aviões C-295, é a primeira a chegar junto da vítima. As suas aeronaves têm maior autonomia e fazem a identificação do local para quando a 751 chegar se concentre o máximo possível no resgate e que o consiga fazer no mínimo tempo. “Somos quase como uns batedores, vemos tudo e fazemos a primeira abordagem”, explica o capitão Pedro Martins da 502, piloto-aviador.

A missão mais nobre

Hernâni Gaiola começou como mecânico. Foi assim que entrou para as Forças Armadas. Quando abriu a vaga para ser recuperador salvador, ou seja, ser o homem que se prende ao cabo e é largado pelo helicóptero para ir resgatar as pessoas ao mar, concorreu. “Sempre foi o que quis ser.” E ficou.

“Somos a ponta do cabo, somos o que estão mais em risco, os mais expostos. Nos salvamentos em navios barcos, a ondulação dificulta: quanto mais a embarcação oscila mais difícil é a entrada. E quando alguma coisa corre mal, sou eu lá em baixo que levo porrada”, diz.

A 751 foi criada a 28 de abril de 1978. Tem tripulações na base aérea do Montijo, no Porto Santo, na Madeira, e nas Lages, nos Açores. “Para que os outros vivam” é o seu lema. “Salvar alguém que está desesperado é a melhor recompensa”, garante o primeiro-sargento Gaiola.

Este domingo, a Força Aérea Portuguesa comemora 66 anos. Sob o tema, “As pessoas da Força Aérea – Rostos de Missão, Alma no Servir”, as comemorações acontecem em Évora e prolongam-se até segunda-feira.

“A Instituição irá desenvolver um conjunto de atividades e eventos, de forma independente e/ou em associação com outras entidades militares, públicas ou privadas.” Está previsto um festival aéreo no aeródromo de Évora, bem como exposições e conferências para marcar o aniversário.