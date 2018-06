Esperança média de vida. “Se há um limite biológico fixo para a vida humana, então ainda não chegámos lá”

Há limite para o tempo que um ser humano pode viver? O nosso primeiro instinto é dizer que "sim", porque não conhecemos assim tanta gente com 130, 178 ou 303 anos. Um grupo de cientistas, porém, parece ter determinado que, a existir esse tal limite biológico para o corpo humano, nós ainda não sabemos onde ele fica. Mais: os investigadores dizem que, depois de atingirmos os 105 anos de idade, o risco de morrermos mantém-se o mesmo, passem os anos que passarem.

Outros estudos têm argumentado que o risco relativo de morrermos aumenta, de facto, com a idade, a partir de uma certa idade nivela. “Até agora nunca tínhamos entendido se este ‘plateau’ mas não sabíamos se era por causa de não termos dados suficientemente bons ou se era mesmo um fenómeno relacionado com a mortalidade humana”, explicou o professor de demografia e estatística da Universidade da Califórnia Kenneth Wachter à página Live Science que conduziu o estudo.

Neste levantamento, os cientistas olharam para as taxas de sobrevivência de mais de 3,800 italianos, todos mais velhos que os 105 anos entre os anos de 2009 e 2015 e aperceberam-se que o risco de morrer a cada idade aumenta exponencialmente até aos 80 anos depois começa a decrescer e acaba por nivelar aos 105. “Depois dos 105, sobreviver ou não mais um ano é como atirar uma moeda ao ar, há 50% de hipóteses de uma coisa e 50% de outra”, disse o professor. Durante o período estudado, ocorreram 2,880 mortes e os investigadores garantem que, no universo que estudaram, o risco de morte estabiliza depois dos 105 anos.

"Se há um limite fixo biologicamente falando para a vida humano não estamos perto de o atingir”, disse uma outra cientista envolvida no estudo, Elisabetta Barbi, que estuda demografia na Universidade de Roma. O recorde para a vida mais longa do mundo está com Jeanne Calment, uma francesa que morreu em 1997, com 122 anos.

Contudo, este estudo não encontrou recepção unânime entre a comunidade científica. Brandon Milholland, do departamento de Estudos Genéticos da Universidade de Medicina Albert Einstein assinou um artigo na revista Nature, em 2016, em que defende que a vida humana tem sim um limite e que é estabelecido pelos processos naturais de envelhecimento do corpo.

“Não considero que os dados deste estudo sejam suficientemente fortes para provar que há uma altura em que o processo de envelhecimento desacelera”, disse o professor também à Live Science. “Mesmo se assumirmos que o estudo está correto e que o risco de morrer nivela depois dos 105 anos, isso não significa que não há um limite para o número de anos que vamos viver até porque não só não há por aí muitas pessoas de 105 anos e muito menos chegarão aos 106 e por aí adiante”. O cientista argumenta com algo muito básico na biologia: algumas funções do nosso corpo como o volume de oxigénio que chega ao coração diminui e os danos à nossa corrente genética também parecem aumentar à medida que ficamos mais velhos

A questão é mesmo se a ciência conseguirá algum dia sobrepor-se à natureza.