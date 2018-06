Prisão preventiva para guarda-prisional de Caxias detido em rede de droga

Um grupo de vinte pessos que se dedicava ao tráfico de droga em larga escala foi detido esta semana numa mega-operação da GNR e PSP.

Um dos suspeitos é um guarda-prisional da cadeia de Caxias que passava informações confidenciais a um recluso de modo a que este pudesse ficar a saber a que dias e horas eram realizadas as rusgas no interior das celas. Desta forma conseguiria esconder a droga e os telemóveis, que seriam fornecidos pelo mesmo guarda-prisional desde julho de 2017, de acordo com os procuradores do DIAP de Sintra.

O juiz de instrução deu razão o MP, que pedia prisão preventiva para o guarda-prisional, indiciado por corrupção passiva. E ficou com a medida de coação mais gravosa, depois de ser ouvido no primeiro interrogatório.

O MP tem suspeitas de que o guarda prisional recebia 75 euros por cada telemóvel que introduzia ilegalmente na prisão. Lá dentro, valiam 300 euros no mercado negro.

A maior parte do grupo também vai aguardar o julgamento em preventiva. São onze no total.

Os suspeitos dos crimes de tráfico de droga usavam entre si expressões como "garrafinha de tinto”, “tinta da robialac”, “pão”, “gambas”, “chave”, “berbequim”, “imperial”, “um motor de arranque”, “polvos”, “encomendas”, “caixas de vinho”, “rebarbadora”, ou “molduras” para se referirem ao produto estupefaciente.

A polícia descobriu que, fora da prisão, a rede era alargada às zonas de Sintra, Cascais, Oeiras, Seixal, Abrantes e Entroncamento. No total participam na operação 410 militares da GNR e 117 elementos da PSP, num total de 527 operacionais das duas forças de segurança.