Tolentino Mendonça nomeado arcebispo e chefe dos arquivos do Vaticano

José Tolentino de Mendonça será, a partir de setembro, designado como Dom. Por designação do Papa Francisco, o vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa, é o novo arquivista e bibliotecário “da Santa Igreja Romana”, cargo para o qual lhe foi atribuída a “dignidade” de arcebispo. Em comunicado da sala de imprensa da Santa Sé, esclarece-se que a tomada de posse está marcada para dia 1 de setembro e que, simbolicamente, lhe foi atribuída a arquidiocese de Suava, no Norte de África.

Numa primeira reação, o novo arcebispo disse à Agência ECCLESIA que a sua intenção é de “servir a Igreja na Cultura”. Poeta e teólogo, Tolentino de Mendonça é colaborador da Revista do Expresso, onde assina semanalmente a crónica “Que coisa são as nuvens”. Na missão que o Papa lhe atribui, vai ser agora responsável pela Biblioteca do Vaticano, onde se integram os famosos arquivos secretos.

Nas declarações à agência noticiosa católica, o padre Tolentino sublinhou a importância da cultura, enquanto uma das “fronteiras proféticas” para o catolicismo de todos os tempos e, “de um modo talvez ainda mais incisivo, para o catolicismo contemporâneo”. “A cultura documenta o que somos, é verdade. Mas espelha e potencia as grandes buscas interiores, o contacto com as grandes perguntas, a vizinhança das razões maiores que funcionam como patamares do caminho a que a nossa humanidade vai chegando, a proximidade daquele vastíssimo e inconsútil silêncio que, porventura ainda melhor do que a palavra, exprime em nós o mistério do Ser”, disse.

O padre e poeta madeirense, vice-reitor da UCP, orientou este ano o retiro de Quaresma do Papa Francisco e seus mais diretos colaboradores, entre 18 e 23 de fevereiro em Ariccia, localidade nos arredores de Roma.

José Tolentino Mendonça nasceu em Machico (Arquipélago da Madeira) e tem 53 anos. Foi ordenado padre em 1990 e é doutorado em Teologia Bíblica. É capelão da capela do Rato, em Lisboa e vice-presidente da Universidade Católica de Lisboa. Desde 2011, por designação do Papa Bento XVI, é consultor do Conselho Pontifício da Cultura e, ainda este ano, o Papa Francisco chamou-o para orientar o retiro de Quaresma dos mais próximos colaboradores do Sumo Pontífice.

Com esta nomeação, a Igreja portuguesa passa a ter um terceiro arcebispo (que se junta ao de Braga e de Évora, assim como ao Patriarca de Lisboa). Ganha ainda importância na Santa Sé, precisamente na mesma semana em que o bispo de Leiria-Fátima, D. António Marto, recebe, em Roma, a nomeação oficial como cardeal.