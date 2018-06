Portugal vai receber refugiados do navio Lifeline

Portugal vai receber parte dos refugiados que se encontram a bordo do navio Lifeline. O anúncio foi feito por Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, que prestou esclarecimentos aos deputados durante a tarde desta terça-feira, no Parlamento.

"O Governo de Malta pediu ajuda para poder acolher o navio Lifeline, que está há algumas semanas a navegar no mediterrâneo com centenas de pessoas a bordo", explicou o governante. O desfecho do problema, que se complicou depois de tanto Itália como Malta terem recusado autorizar o desembarque nos seus territórios, acontecerá assim com a ajuda de Portugal. O navio, detalhou Eduardo Cabrita, atracará já esta noite em Malta e os refugiados serão "distribuídos por vários países, incluindo Portugal", em número "ainda não definido".

A solução foi combinada com o Governo de Malta, com quem o Executivo português falou "ainda esta manhã", garantiu Cabrita, estando agora o Estado português a fazer "preparações" para acolher os migrantes que chegarão nos próximos dias.

Há semanas que o Lifeline, navio da organização não-governamental alemã com o mesmo nome, está à deriva pelo mediterrâneo, depois de ter recolhido 234 migrantes ao largo das costas da Líbia. Até agora, tanto Malta como Itália tinham recusado autorizar o desembarque nas suas costas. Mas Itália já veio anunciar que será um dos países que receberão migrantes do Lifeline, tendo esta terça-feira apelado a que outros países europeus façam o mesmo.

O novo governo italiano tem-se destacado pela posição anti-imigração que decidiu adotar, tendo, como Malta, rejeitado receber os 630 migrantes que vinham a bordo do navio Aquarius e que na semana passada acabaram por desembarcar em Valência, Espanha.

Esta tarde, o ministro saudou repetidamente o "consenso" e "união" que o tema da imigração reúne na sociedade portuguesa, não provocando também cisões entre os partidos políticos. Uma afirmação que pareceu comprovar-se no Parlamento, uma vez que não houve queixas ou críticas das bancadas em relação a esta novidade.