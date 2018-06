Ricardo Sá Fernandes, advogado de Carlos Cruz, vai esperar até outubro. É o mês em que termina o prazo para o Estado português recorrer da decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Nessa altura, e se não avançar esse recurso, vai pedir a reabertura do processo que opõe o seu constituinte, Carlos Cruz, à Justiça portuguesa. “O Supremo não vai querer que o caso fique na escuridão”, afirma o advogado ao Expresso.

Ricardo Sá Fernandes apelida a decisão do tribunal europeu, conhecida esta terça-feira e que dá razão aos argumentos de Carlos Cruz, de “grande vitória “.

Os juízes consideraram que a Relação de Lisboa devia ter aceitado os novos meios de prova apresentados pelo ex-apresentador de televisão no processo Casa Pia. No entanto, não deram luz verde ao segundo pedido da defesa, que queria confrontar os ex-alunos da instituição com declarações deles. “O tribunal europeu deu-nos razão num dos dois pontos. Não deixa de ser muito bom”, enfatiza Ricardo Sá Fernandes.

Para o advogado, está na hora de a Justiça portuguesa reconhecer a inocência. Não só de Carlos Cruz como dos outros arguidos no caso. “Gostava que Carlos Cruz visse reconhecida em vida a sua inocência. Já tem mais de 70 anos e este caso arrasta-se há 15.” E acrescenta: “Não me esqueço dos outros, como o Paulo Pedroso ou o Ferreira Diniz. Também estão inocentes”.

Carlos Cruz foi julgado durante quase seis anos e acabou condenado em 2010 a sete anos de prisão, por três crimes de abuso de menores. O antigo apresentador de televisão, que disse sempre estar inocente e que havia sido "condenado sem provas", saiu em liberdade em julho de 2016, depois de completar dois terços da pena.

Esta vitória de Carlos Cruz acontece duas semanas depois da de Paulo Pedroso, que viu também o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem condenar o Estado Português a pagar 68 mil euros de indemnização pelos quatro meses e meio que passou em prisão preventiva no âmbito do processo Casa Pia.