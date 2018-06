Câmara de Guimarães atribui mais de um milhão de euros a instituições de solidariedade social

A Câmara de Guimarães atribuiu esta terça-feira mais de um milhão de euros a instituições de solidariedade social com projetos em áreas como Juventude, Desenvolvimentos Sustentável, Terceira Idade e Educação e Cultural e que constituem o "grau de ouro" do município.

Na cerimónia que marcou a assinatura dos protocolos entre as instituições e a autarquia, o presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, admitiu que além da verba hoje distribuída (1.328.441,40 euros) a autarquia pode dar uma "atenção especial" a algumas daquelas instituições. "Há muitos projetos que precisam de um apoio mais forte. Atendemos a projetos com a regularidade que as instituições precisam para continuar a prestar um apoio de qualidade. Há outros projetos de grande dimensão física, que precisam de apoio extraordinário, que a câmara tem que dar o seu contributo", salientou.

Para a vereadora da Ação Social, Paula Oliveira, as instituições que hoje receberam aquele subsídio são o "grau de ouro do município de Guimarães" mas são precisas mais: "Somos muitos aqui presentes, mas somos poucos para os desafios e exigências que são colocados pela sociedade atual", referiu.

Entre os parâmetros para a atribuição do apoio hoje concedido destacam-se a "qualidade e interesse dos projetos, a continuidade e qualidade de execuções anteriores, a criatividade e a inovação, a consistência e adequação do orçamento, a capacidade de angariar outras fontes de financiamento e o número potencial de beneficiários".