Barack Obama ao vivo no Coliseu do Porto, em cera no Palácio da Bolsa e Sea Life

A visita do 44º Presidente dos EUA ao Porto, principal orador no Climate Change Leadership Porto Summit, está marcada para 6 de junho, mas antes Barack Obama vai aterrar na Invicta em forma de cera. A figura do antecessor de Donald Trump, vinda do Museu Madame Tussauds, vai estar disponível ao público amanhã e quinta-feira no Palácio da Bolsa, desembarcando a partir de 1 julho no SEA LIFE Porto.

Em comunicado, a direção do aquário do norte do país refere que embarca nesta aventura porque, à semelhança de Barack Obama, assume como uma das suas principais missões a conservação dos oceanos. Segundo Rui Ferreira, diretor-geral do SEA LIFE Porto, “a iniciativa faz todo o sentido”, ao permitir “abraçar uma causa sobre a qual falamos desde o momento em que abrimos as portas ao público”.

De uma forma divertida e original, o SEA LIFE pretende atrair as atenções dos portugueses, miúdos como graúdos, para um tema urgente. “Desta forma alertamos e damos a conhecer as consequências da poluição e das alterações climáticas a médio e longo prazo. Necessitam também de ter consciência de que pequenas mudanças no dia-a-dia podem fazer a diferença”.

De 1 a 15 de Julho, o aquário de 2.200 metros quadrados será palco das “Semanas da Sustentabilidade e Conservação”, com um programa de atividades didáticas de alerta aos problemas ambientais do planeta e os oceanos. Temática da cimeira de 6 julho, no Coliseu,na qual Barack Obama deverá alertar para os impactos e desafios suscitados pelas mudanças climatéricas.

Eugénia Barroca, embaixadora do SEA LIFE Porto para a juventude, que participou, este ano, no World Ocean Summit (México) é uma das oradoras das duas semanas dedicadas à sustentabilidade, assim como Luís Vieira, investigador do CIIMAR (Centro de Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental), que no dia 7 de junho, apresenta “Lixo Marinho e Microplásticos: um problema emergente”.

Durante os quinze dias há ainda espaço para várias experiências, como o Vortex, que explica a formação das ilhas de lixo nos oceanos, jogos de reciclagem e a transmissão de vídeos sobre a reconstrução de recifes de coral e as correntes de lixo nas Maldivas, atividades que contarão sempre com a presença de Barack Obama...de cera.