O que é que o tupperware tem que ver com crime?

Criatividade dos inspetores e da equipa de investigação dos processos. Só a eles se devem os nomes das operações policiais que tantas vezes despertam curiosidade. Não há regras definidas para nomear uma operação, é apenas preciso ter atenção que esta não deve denunciar ou comprometer as investigações. E porquê ter um nome? “Para facilitar a comunicação”.

“Cabe aos investigadores decidirem. Nos últimos anos houve algumas alterações sobre os nomes, mas agora não há nada muito definido. É a criatividade das equipas”, diz ao Expresso Ricardo Valadas, presidente da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária (Asfic). “A designação está quase sempre associada ao objeto final da investigação, mas sem desvendar muito. Não pode identificar os visados mas pode deixar uma mensagem. Na maioria das vezes, há uma mensagem subliminar.”

Esta segunda-feira apareceu a “Mala Ciao”, numa associação que parece fazer referência à série “A Casa de Papel”. Em causa está, alegadamente, o crime de corrupção desportiva, com o Benfica a ser alvo de suspeitas de ter subornado atletas de outros clubes para vencerem o FC Porto em jogos da Primeira Liga realizados durante a última época. Foram realizadas buscas à SAD do Benfica e nas instalações do Vitória de Setúbal, do Desportivo das Aves e do Paços de Ferreira.

“Muitas vezes a comunicação social acaba por também adotar os nomes porque facilita a identificação”, explica Ricardo Valadas. “Os nomes são escolhidos apenas para facilitar a comunicação entre os operacionais. Além disso, no terreno, usando o nome da operação para identificar a investigação conseguimos que quem está dentro do caso perceba do que estamos a falar e quem não está não fique com informação a mais”, explica.

Agora, “Mala Ciao” foi acrescentada à lista. Mas antes houve mais: “Top Secret”, “Banana Mix”, “Marquês”, “Tupperware”, “Remédio Santo” ou “Cavaleiro”.

Operação “Top Secret”

O caso envolveu o antigo funcionário do Serviço de Informações de Segurança (SIS), Frederico Carvalhão Gil. O agente do SIS foi recrutado pelo Serviço Externo da Federação Russa SVR para, a troco de pagamento de quantias em dinheiro, prestar informações cobertas pelo segredo de Estado às quais tinha acesso devido às suas funções. Há conhecimento de um encontro em Roma, em maio de 2016, com um agente russo. A Justiça considerou que “pôs em causa a segurança nacional” e acabou condenado a sete anos e quatro meses de prisão pelos crimes de espionagem e corrupção passiva para ato ilícito. A história de Carvalhão Gil destacou-se ainda pelo facto de ser um agente pouco secreto, tinha uma página no Facebook em nome pessoal, com várias imagens da Rússia, da família e em que até era possível traçar um roteiro das últimas viagens.

Operação “Noite Branca”

Decorria o ano de 2007 quando a noite do Porto ficou marcada pelos homicídios de Aurélio Palha, dono de uma discoteca, e dos seguranças Alberto Ferreira, Nuno Gaiato e Ilídio Correia. Todos mortos a tiro. Além da investigação às mortes, a operação “Noite Branca” visou também travar o tráfico de droga, sobretudo de cocaína, feito em circuitos intimamente ligados aos negócios da noite. A culpa dos crimes foi atribuida a membros do Grupo da Ribeira, incluindo o alegado líder, Bruno ‘Pidá’. O caso levou até Cavaco Silva, na altura Presidente da República, a exigir maior eficácia das autoridades.

Operação “Tupperware”

Em 2007, a PJ deteve duas mulheres por suspeita dos crimes de substâncias estupefacientes. Segundo as autoridades, meses antes tinham apreendido 500 doses de heroína bem como uma balança de precisão e um carro. Porquê tupperware? As mulheres escondiam droga em caixas de plástico e enterravam-nas na areia.

Operação “Marquês”

Era na zona do Marquês de Pombal em Lisboa que se situavam três dos principais pontos da investigação: a casa de José Sócrates na rua Braancamp, o edifício número 3 do BES (entretanto, já vendido) e a PT. E também foi isso que deu nome à “Operação Marquês”, que tem como arguido principal o ex-primeiro-ministro. Em causa estão 23 milhões de euros transferidos da Suíça para Portugal por Carlos Santos Silva, amigo de infância de Sócrates. No entanto, o Ministério Público acredita que o dinheiro é na realidade de José Sócrates, que o recebeu alegadamente como pagamento por favorecer, enquanto responsável político, os negócios do Grupo Lena.

Operação “Lezíria Branca”

Foi uma das maiores apreensões de cocaína em Portugal: mais de quatro toneladas A Operação “Lezíria Branca¨ nasceu na sequência de uma informação da Guardia Civil espanhola e acabou por resultar num cerco numa fábrica na zona industrial de Almeirim, em Santarém. Naquela noite de junho de 2005, a PJ deteve portugueses e dois colombianos, que estavam relacionados com o negócio que trazia droga da Colômbia e chegaria a vários países europeus. Portugal era apenas local de passagem.

Operação “E-toupeira”

José Augusto Silva, técnico do Instituto de Gestão Financeira e Equipamento da Justiça, é a chave na operação e-toupeira. Trata-se de um caso em que se investiga uma teia de corrupção que passaria pela consulta ilegal de processos-crime relacionados com o Benfica por parte do funcionário judicial do tribunal de Guimarães. Este benfiquista ferrenho, que está em prisão preventiva, terá passado informação que se encontra em segredo de justiça a Paulo Gonçalves, assessor jurídico do clube e também arguido no caso. José Augusto Silva chegou a usar a password de uma procuradora do DIAP de Lisboa para aceder às investigações. Está em prisão preventiva desde 8 de março, altura das buscas da PJ e MP.

Operação “Carta Fora do Baralho”

O esquema passava pelo desvio de correspondência do habitual circuito dos correios. Em 2011, a Unidade de Combate à Corrupção da PJ e a PSP executou “quarenta mandados de busca, domiciliárias e não domiciliárias” em que apreendeu joias e relógios que haviam sido enviados e nunca chegaram ao destino.

Operação “Remédio Santo”

David Clifford

Um grupo de 13 pessoas foi condenado por burlar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) em quase quatro milhões de euros. Através de receitas médicas falsas, compravam nas farmácias medicamentos comparticipados entre 69% e 100%., que era novamente colocados à venda no mercado estrangeiros. O nome da farmacêutica Bial esteve envolvido porque um dos seus funcionários, Rui Peixoto, foi condenado a nove anos de prisão por envolvimento no esquema.

Operação “Cavaleiro”

Um dos suspeitos é Diogo Gaspar, que foi diretor do Museu da Presidência e é acusado de levar uma série de bens do Palácio de Belém para sua casa e casa dos seus pais. O nome da operação é referência aos vários títulos honoríficos concedidos ao historiador, que em 2014, foi condecorado com o grau de Cavaleiro da Ordem de Santiago. Gaspar é acusado pelo Ministério Público de 42 crimes, entre eles 19 de peculato, quatro de falsificação de documentos e outros de branqueamento de capitais e tráfico de influências. Na acusação, o MP exige ao arguido 7,8 mil euros, uma quantia que terá sido recebida de forma indevida. É ainda suspeito de alugar a coleção de presépios de Maria Cavaco Silva e ter vendido peças a autarquias, embaixadas e outros organismos oficiais.

Operação “Porta 18”

Em agosto de 2015, a PJ fez buscas na Luz um mês depois de deter o motorista de Luís Filipe Vieira, apanhado a transportar quase dez quilos de droga. As autoridades monitorizaram a entrada e saída de colombianos na Porta 18 mas nunca chegaram mais longe.

Operação “Banana Mix”

Mais de 80 quilos de cocaína foram apreendidos pela PJ, em 2009, escondidos em paletes de banana e mandioca. Na altura, o grupo deslocou a atividade para a zona norte de Portugal e a partir daí controlava o negócio de tráfico de droga. A cocaína entrava no país sempre escondida nas paletes.

Operação “Irmãos Metralha”

Na banda desenha os irmãos metralha são três, na vida eram quatro. O grupo era também conhecido pelos ‘Carecas’ ou ‘Dinamite’. Assaltavam casas, lojas, hotéis e carros mas também roubavam por esticão no meio da rua. Tinham entre os 16 e 26 anos. Foram detidos pelas autoridades em janeiro de 2005.