Secretário de Estado da Educação: “As greves estão a pôr em causa o direito à educação”

O Ministério pediu a definição de serviços mínimos para a greve dos professores às reuniões de avaliação. Mas a lei apenas estabelece essa obrigação durante a realização de avaliações finais e exames nacionais. Que argumentos vai o Ministério usar para justificar esta limitação à greve?

Solicitámos esses serviços mínimos por entendermos que estão colocadas em causa necessidade sociais impreteríveis no que diz respeito ao direito dos alunos à educação e à avaliação e também pelo impacto que esta greve pode ter no cumprimento do calendário das várias fases de exames e do acesso ao ensino superior. Nesse sentido, o foco do pedido são os anos de exame: 9º, 11º e 12º.

