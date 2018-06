Puro desejo

Já perdi a conta aos ensaios de modelos SUV que trouxe aqui ao Expresso. É incontornável. Muitos não deixaram grande memória. Não que tenham defeitos graves, mas apenas porque são mais um entre tantos. E, no entanto, poucos se distinguem tanto como o Range Rover Velar. Porquê? Desde logo porque, na estrada, desfila com um estilo e distinção realmente estatutários.

Longe vão os tempos do luxo austero que caracterizava os Land Rover. O Evoque já tinha dado o mote, mas este Velar é assumidamente um automóvel onde o design e o estilo se sobrepõem à funcionalidade. Isso vê-se bem por dentro, onde cada detalhe é pensado para impressionar condutor e passageiros, mas em que o sistema de infoentretenimento Touch Pro Duo obriga a alguma habituação. Depois disso, é uma boa surpresa e muito atraente. Em resumo, o Velar é um exemplo nos detalhes, que vão das possibilidades de personalização até ao nome, que remete para a designação dos protótipos da marca na década de 60.

Rivais com pedigree

O segmento dos SUV de luxo tem vários concorrentes com preços que se aproximam dos 100 mil euros - ainda que o preço da versão base com o motor mas acessível possa estar nos 60 mil euros, depois é fácil querer uma motorização mais aditivada e acrescentar equipamento. E no fim é só fazer as contas. Coisa que para muitos clientes não é problema, até porque neste segmento muitas das aquisições são através de renting e a diferença traduz-se numas centenas de euros por mês. O certo é que este Velar tem argumentos para se bater com modelos como o Porsche Macan, o Volvo XC60, o Mercedes GLE Coupé ou o Jaguar F-Pace, com que partilha a plataforma. Por fora é o mais estilizado e o que mais se diferencia da concorrência.

Ainda o diesel

Numa era de mudança, é ainda o Velar com motor diesel que faz mais sentido para o mercado português. Neste ensaio, escolhi o motor quatro cilindros com 240cv (também há uma versão de 180cv), mas onde os 60cv a mais são bem-vindos e fazem a diferença.

Em estrada, o Velar destaca-se por ter uma direção com bom feedback e uma suspensão e chassis afinados para proporcionar prazer de condução. Tem um pisar bastante firme, mais até do que no Evoque, mas sem comprometer demasiado o conforto. O motor responde como se espera e a insonorização até faz esquecer que é um bloco a gasóleo. O ruído aerodinâmico também está bem filtrado, o que faz como que o ambiente a bordo acompanhe a perceção de luxo conferida pelos materiais e pelo design. O consumo andou sempre acima dos valores anunciados pela marca, mas mesmo a carregar mais no acelerador rondou os 9 litros aos 100 quilómetros.

Pura vaidade

Pode não ser perfeito, ter uma visibilidade traseira que compromete, mas quando saímos do Range Rover Velar dá vontade de olhar para ele mais uma vez. E mais uma. É um daqueles carros que se admira, dos faróis aos puxadores de portas dinâmicos, que recolhem automaticamente. É tudo isto que faz dele um produto único e muito apetecível. Não é para todas as carteiras, mas é também isso que lhe confere exclusividade.

