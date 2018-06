Os relógios vintage estão de regresso

O tempo, ainda que os relógios queiram convencer-nos do contrário, não é o mesmo para toda a gente”, escreve-nos José Saramago. Ainda que a utopia do tempo seja uma realidade, nem todos o perspetivamos da mesma maneira. Mas há um responsável, e muito competente, por nos dizer a quantas realmente andamos: o relógio.

Contamos o tempo todos os dias, para tudo. Como é que sabemos que estamos atrasados para uma reunião? Ou que temos de nos organizar para beber um copo depois do trabalho? Desta perspetiva, o relógio continua a ser um fiel amigo de muita gente, mesmo quando se tem à mão os novos ditadores do tempo, como o telemóvel ou tablet, mas sem o charme do toque pessoal do objeto que se democratizou no século passado, hoje transformado em acessório de moda, nostalgia ou extravagância de colecionador.

Para ler o artigo na íntegra, clique AQUI