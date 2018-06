Nova de Lisboa é a 15.ª melhor universidade jovem da Europa

A Universidade Nova de Lisboa é a 15.ª melhor da Europa com menos de 50 anos e está também entre as 50 melhores do mundo, pelo sexto ano consecutivo, segundo uma lista publicada na quinta-feira pela empresa britânica Quacquarelli Symonds (QS).

“Revelam a qualidade do nosso ensino e são o reconhecimento da aposta que temos vindo a fazer na internacionalização”, disse o vice-reitor da universidade João Amaro de Matos referindo-se aos resultados da universidade que dirige, num comunicado enviado às redações. Além disso, acrescentou, “contribuem para elevar o sistema universitário português”.

No primeiro lugar do ranking está a Universidade Tecnológica de Nanyang, em Singapura, enquanto a francesa PSL (Paris Sciences & Lettres) é a mais bem colocada entre os estabelecimentos europeus, ocupando a quarta posição. A Universidade Nova de Lisboa aparece em 49.º lugar. Há um ano estava na posição número 41.

Também a Universidade de Aveiro, Universidade do Minho e Universidade Católica Portuguesa estão listadas neste ranking, entre os lugares 81-90 e os lugares 101-150 (as duas últimas), respetivamente.