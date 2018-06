Ministério da Educação reconhece impacto da greve dos professores: nove em cada dez alunos estão por avaliar

O Ministério da Educação acaba de divulgar os números relativos à primeira semana de greve às reuniões de avaliação, que confirmam a não realização de milhares de conselhos de turma, tal como anunciado pelos sindicatos. De acordo com a tutela, "cerca de 90% dos alunos" dos anos de escolaridade em que não há exames nacionais estão por avaliar. E este número elevadíssimo é provocado por uma adesão à greve de menos de 10% dos professores. Ou seja, nota o Ministério em comunicado, esta é uma greve "cujas consequências para os restantes professores e sobretudo para os alunos são manifestamente desproporcionadas face à adesão verificada".

Esta situação é possível já que basta um professor faltar à reunião de avaliação para que esse conselho de turma não se realize. Desta forma, a adesão à greve de apenas um docente por turma tem o efeito de multiplicar o impacto, na medida em que tem consequências sobre todos os alunos desse grupo, que ficam sem conhecer as suas notas.

Quanto aos estudantes do 9º, 11º e 12º - que têm de fazer provas nacionais e cujas reuniões de conselho de turma se iniciaram antes, num período em que a greve decorreu com a convocatória de apenas um sindicato -, os números são significativamente mais baixos. No caso do ensino secundário, 23% foram a exame sem saber as notas que lhes vão ser atribuídas pelos seus professores. No 9º ano, acontece com 25%. Ainda assim, são mais de 60 mil ao todo.

Na nota enviada à comunicação social, o Ministério esclarece, ainda, que as escolas receberam instruções para iniciar o processo de matrículas e constituição de turmas com base no número de turmas já previstas. Em relação ao calendário do concurso de acesso ao ensino superior, a tutela reconhece que as greves podem pôr em causa o calendário estabelecido e que, por isso, se torna necessário pedir a fixação de serviços mínimos.