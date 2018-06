Marcelo inaugura PortoCartoon no dia de São João

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai inaugurar o 20º PortoCartoon-World Festival no próximo domingo, dia de São João, no Museu Nacional da Imprensa. 'Limpar o Planeta' é o mote lançado em 2018 pela direção do Museu Nacional de Imprensa, que todos os anos lança um reflexão de questões da atualidade mundial no PortoCartoon, festival internacional que arrancou em 1999, no Porto, com a presença do Presidente da República Jorge Sampaio .

“'Limpar o Planeta' está em sintonia com as grandes preocupações ecológicas mundiais, no ano em que milhões de cidadãos de 150 países celebrarão o World Cleanup Day (15 de setembro)”, refere em comunicado a organização. Centenas de desenhos vão estar em exposição em nas mostras a Rua do PortoCartoon, nos Clérigos, e na Festa da Caricatura, que terá por palco a emblemática Estação de S. Bento, no dia 23 de junho, das 15h às 18h, além de uma nova escultura de Humor e o lançamento de uma peça filatélica.

A edição de 2018 deste festival de desenho humorístico apresenta o maior número de trabalhos alguma vez registado, entre premiados, selecionados e mostras paralelas, fazendo do PortoCartoon uma das maiores mostras de humor a nível mundial. Na cerimónia oficial, estarão presentes os premiados das diferentes categorias, designadamente o vencedor do Grande Prémio, o artista croata Nikola Listes, o 2º Prémio Agim Sulaj (Itália) e os 3ºs Prémios (ex-aequo) atribuídos a Cau Gomez (Brasil) e a Mahboubeh Pakdel (Irão). Estarão igualmente presentes os vencedores dos Prémios Especiais de Caricatura sobre Amália Rodrigues e Woody Allen, os artistas Santiagu e Pedro Silva, bem como os autores de várias menções honrosas.

Esta edição do PortoCartoon vai ainda contar com o descerramento de uma escultura alusiva ao Grande Prémio do festival, que pretende reforçar a imagem do Porto como 'Capital do Cartoon'. A escultura, baseada no desenho de Siza Vieira que conquistou o Grande Prémio 2018 , é da autoria de Ana Almeida Pinto e será a 11.ª do Roteiro de Humor do Porto iniciado em 2008. A exposição do Tema Livre do PortoCartoon 2018 será inaugurada na Casa Branca de Gramido, em Gondomar, no dia 21 de junho às 21.30h.

O PortoCartoon 2018 inclui também uma exposição do 44.º Salão de Piracicaba (S. Paulo), com base num protocolo estabelecido, em 2005, entre o Museu Nacional da Imprensa e a Prefeitura Piracicaba. Esta mostra vai estar patente no Via Catarina Shopping a partir do dia 22 de junho, que contará com a presença do presidente do Salão de 2018, o cartunista Paulo Caruso.

O artista brasileiro Ronaldo Cunha Dias, vencedor do Prémio do Público 2017, apresentará a exposição Humor Cirúrgico, nas instalações do Museu de Imprensa. Esta é a terceira vez que o cartunista brasileiro vence nesta categoria.

Amália e Woody na Caricatura

A edição deste ano contempla, ainda, dois Prémios Especiais de Caricatura dedicados a duas grandes figuras de relevo mundial: a fadista Amália Rodrigues (1920-199) e o realizador Woody Allen (1935-). Os vencedores foram, respetivamente, António Santos – Santiagu e Pedro Silva, ambos artistas portugueses. É a primeira vez que dois artistas portugueses estão, simultaneamente, no pódio do PortoCartoon.

Esta secção do Festival teve início em 2013 com Manoel de Oliveira e José Saramago. No ano de 2014, Nelson Mandela e Siza Vieira foram os escolhidos, seguindo-se-lhes: Ernest Hemingway e Cristiano Ronaldo, em 2015, Charlie Chaplin e Sara Sampaio, em 2016; e António Guterres e Pablo Picasso, em 2017.

O PortoCartoon vai celebrar os seus 20 anos de existência com o lançamento de um inteiro-postal (imagem anexa), em parceria com os CTT. O postal inclui dois ícones relacionados com o PortoCartoon: Siza Vieira e Georges Wolinski. A imagem apresenta o troféu do PortoCartoon e o fragmento de um desenho do famoso artista do Charlie Hebdo, assassinado em 2015, no ‘massacre de Paris’, e que presidiu ao Júri do PortoCartoon de 2004 a 2014.

O Júri do 20.º PortoCartoon teve como Presidente Honorário Georges Wolinski e integrou Bernard Bouton (presidente da FECO), Francisco Ferreira (Presidente da Associação Zero), Luiz Humberto Marcos (diretor do Museu Nacional da Imprensa), Roberto Merino (encenador), Xaquín Marín (fundador do Museo de Humor de Fene, Espanha) e António Campos (representante da Fundação Amália Rodrigues).

O PortoCartoon prolonga-se para além do tempo em que decorre o festival, tendo a particularidade de espalhar exposições pela área metropolitana do Porto. A partir de julho, em locais como o Aeroporto do Porto, Edifício Transparente, ESAP, cafés do Centro Histórico, entre outros, estarão patentes 20 extensões da 20.ª edição do certame que celebra a excelência do humor com temas de relevo mundial.