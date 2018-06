Lisboa escolhida como "Capital Verde Europeia" para 2020

Lisboa vai ser a nova "Capital Verde Europeia", depois de ter perdido para Oslo no ano passado. A capital norueguesa vai ocupar essa posição durante o ano de 2019 mas será a capital portuguesa a receber os 350 mil euros que o prémio pressupõe em 2020, segundo avança o Diário de Notícias.

Esta distinção, atribuída este ano na cidade de Nijmegen, na Holanda, pretende distinguir cidades com mais de 100 mil habitantes e que tenham demonstrado uma particular preocupação em investir em mudanças que possam melhorar a qualidade do ambiente, mobilidade e qualidade de vida dos cidadãos

Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal da Lisboa, esteve na cerimónia, que foi presidida pelo comissário europeu do Ambiente, Assuntos Marítimos e Pescas, Karmenu Vella, e apresentou alguns daqueles que considera os "trunfos" da capital nesta matéria. Os 90 quilómetros de ciclovia da cidade, a aposta em veículos elétricos e mais zonas verdes a nascer foram alguns dos argumentos do autarca.

A autarquia terá agora que apresentar um plano sobre o que pretende fazer com o prémio e um orçamento para o mesmo efeito. As conclusões serão discutidas nas instâncias europeias.