Turismo do Porto, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães estão a ser alvo de buscas da Judiciária

Buscas, noticiadas pelo Correio da Manhã, também abrangem empresas públicas e câmaras municipais

Entidades e empresas que, nos últimos anos, realizaram contratos com o Turismo do Porto e Norte de Portugal estão a ser alvo de "dezenas" de buscas, de acordo com informação que está a ser avançada pelo Correio da Manhã.

Nas operações estarão envolvidos 150 agentes da Polícia Judiciária e as equipas de investigação terão estado nas sociedades anónimas desportivas do Sporting de Braga e do Vitória de Guimarães. Em causa, adianta o jornal, estarão alegados esquemas de corrupção nos contratos de patrocínio celebrados entre Turismo do Porto e aquelas duas SAD, num processo que também envolverá empresas públicas e câmaras municipais.