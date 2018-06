Panama Papers. Por dentro da queda da Mossack Fonseca

A 9 de março de 2016 alguns funcionários da Mossack Fonseca, um escritório de advogados no Panamá que durante décadas manteve os segredos financeiros de alguns dos mais notórios e famosos oligarcas, criminosos e celebridades do mundo, fizeram uma descoberta capaz de lhes revirar o estômago. Alguém tinha copiado quantidades enormes de dados de seus computadores. Tinham sido obtidos e-mails, contratos, extractos bancários, num total de 11,5 milhões de documentos relacionados com os registos mais confidenciais dos clientes da empresa, acumulados em 2,6 terabytes de dados.

De repente, a gestão diária do negócio de montar companhias offshore em paraísos fiscais deixava de ser a prioridade. Em vez disso, como mostram documentos internos da Mossack Fonseca obtidos agora, os funcionários começaram a trabalhar furiosamente numa nova missão: descobrir quem eram os seus clientes.

No papel que desempenhou como um dos principais operadores no mundo das finanças offshore, a Mossack Fonseca negligenciou ao longo de anos as regras que exigiam aos advogados e a outros especialistas em serviços offshore que identificassem e verificassem quem eram os seus clientes, sendo que essas regras foram desenhadas para evitar actividades criminosas.

Nas semanas e nos meses seguintes, segundo os documentos agora obtidos, os funcionários da Mossack Fonseca enviaram e-mails de forma frenética a banqueiros, contabilistas e advogados — no fundo, a todos os profissionais que contrataram a operadora de offshores do Panamá para montar empresas-fantasma para clientes ricos que queriam permanecer anónimos — na tentativa de corrigir as lacunas de informação que tinham nos seus registos. Esses intermediários responderam em estado de pânico ou em estado de fúria.

“O CLIENTE DESAPARECEU! NÃO CONSIGO ENCONTRÁ-LO MAIS !!!!!!! ”, escreveu Nicole Didi, consultora suíça de gestão de fortunas, em março de 2017. Intermediária de longa data da Mossack Fonseca, esteve envolvida com 80 companhias offshore criadas pela operadora do Panamá.

“Isto tem sido ridículo”, escreveu Eliezer Panell, um advogado da Flórida que ficou exasperado com os vários pedidos da Mossack Fonseca — às vezes com apenas um dia de intervalo — para que ele obtivesse e partilhasse documentos relacionados com os dois donos de uma companhia offshore que pudessem provar a identidade deles.

"NÓS NÃO PODEMOS INSISTIR no dia a seguir a termos pedido papéis [aos nossos clientes] com um novo pedido de outra coisa”, lamentou Pannell. “PARECEMOS UNS AMADORES DO C(…). [Isto parece] uma operação ao nível do rato.”

Os novos documentos revelam que a Mossack Fonseca não conseguiu identificar dezenas de milhares de donos de companhias offshore que ela própria registou em jurisdições opacas e de baixa tributação. Dois meses depois que a operadora ter tomado conhecimento que houve uma fuga nos seus registos ainda não tinha conseguido identificar os proprietários de mais de 70% de 28500 empresas registadas nas Ilhas Virgens Britânicas, o paraíso fiscal mais movimentado da Mossack Fonseca, e de 75% de 10500 companhias que estavam em atividade no Panamá.

A falta de conhecimento por parte da operadora sobre quem beneficiou das empresas-fantasmas que ela própria ajudou a criar representa grandes riscos. As falhas no cumprimento das regras de know-your-client (“conhece o teu cliente”) pode levar a Mossack Fonseca a ser alvo de ações judiciais e até mesmo de investigações criminais — e forçar a operadora a fechar todas essas companhias offshore, colocando os seus negócios e os negócios dos seus clientes num estado total de caos.

Os padrões relacionados com a política de know-your-client têm-se tornado cada vez mais exigentes ao longo do tempo, à medida que os governos vêm intensificando os esforços para combater o financiamento do terrorismo e o uso de esquemas de lavagem de dinheiro. De acordo com vários especialistas, o desrespeito descarado por parte da Mossack Fonseca relativamente a essas obrigações legais básicas atingiu níveis extraordinários.

“Não deveria ser aceitável que uma empresa como esta não conheça o proprietário de uma companhia e muito menos de milhares delas”, diz Jack Blum, um advogado americano especializado em fraude e branqueamento de capitais. O facto de não existirem registo de quem é dono do quê, diz Blum, “mostra até onde a indústria de ocultação tem ido em termos de ser uma farsa. Parece-me uma grande loucura.”

Este relato sobre os meses finais vividos pela Mossack Fonseca é o resultado de uma segunda grande fuga de informação com origem naquela operadora de offshores. A primeira fuga de informações levou à investigação dos Panama Papers e à ruína do escritório de advogados do Panamá.

Em abril de 2016 o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ) e mais de 100 parceiros de media publicaram centenas de histórias baseadas em milhões de documentos internos que expuseram o funcionamento da operadora de offshores entre o final da década de 1970 e 2015.

A investigação dos Panama Papers agitou os mundos da política, das finanças e da justiça. O elenco de pessoas que usaram os serviços da Mossack Fonseca incluiu membros do círculo íntimo de Vladimir Putin, o então primeiro-ministro da Islândia e uma empresa suspeita de esconder os despojos de um famoso roubo de ouro em Londres em 1983.

O primeiro-ministro da Islândia, Sigmundur David Gunnlaugsson, demitiu-se depois de a investigação dos Panama Papers ter revelado uma participação numa companhia offshore que ele e a sua mulher usaram de forma secreta para deter títulos no valor de quatro milhões de dólares em bancos islandeses, enquanto o seu governo negociava com os credores desses bancos.

Os paquistaneses protestaram nas ruas quando foi revelado que filhos do então primeiro-ministro Nawaz Sharif tinham criado empresas-fantasma para ajudar a manter discretamente imóveis no valor de vários milhões de dólares em Londres. Sharif demitiu-se em julho de 2017.

A polícia fez buscas aos escritórios da Mossack Fonseca em El Salvador, no Peru e na Cidade do Panamá. Até o final de 2016, governos e empresas de 79 países abriram 150 inquéritos, auditorias ou investigações relacionados com a operadora de offshores, os seus intermediários ou os seus clientes finais.

A nova fuga de informação permite olhar por dentro da Mossack Fonseca e do círculo de profissionais com os quais tinha negócios desde as semanas anteriores à investigação dos Panama Papers e à medida que a operadora a se esforçava por identificar os seus clientes — e os clientes começavam a se afastar. Os documentos, que incluem e-mails, cópias de passaporte e de registos criminais, são datados do início de 2016 até ao final de 2017, alguns meses antes do colapso do escritório de advogados.

Os documentos foram obtidos pelo mesmo jornal que recebeu a primeira fuga de informação, o Süddeutsche Zeitung, na Alemanha. Os ficheiros foram entretanto partilhados com o ICIJ e com os seus parceiros de mídia (que incluem o Expresso em Portugal).

Décadas de sigilo e, de repente, uma fuga

Em 1986, Jürgen Mossack, um imigrante alemão cujo pai mudou-se com a família para o Panamá depois de servir na Waffen-SS de Hitler, e Ramón Fonseca, um famoso romancista e advogado panamiano, juntaram os seus escritórios de advocacia.

A firma, que ganhou o nome Mossack Fonseca, desenvolveu um nicho de mercado, ajudando os ricos a esconderem as suas fortunas em paraísos fiscais. A partir da sua sede na Cidade do Panamá, a empresa expandiu as operações para mais de 30 países, trabalhando em estreita colaboração com bancos globais, incluindo o HSBC, o UBS e o Credit Suisse, e com outros escritórios de advocacia na Holanda, no México, nos Estados Unidos ou na Suíça.

A Mossack Fonseca raramente entrava em contacto directo com os beneficiários finais dos seus serviços. Em vez disso, correspondia-se com os intermediários que ficavam a meio caminho entre a operadora e os indivíduos ricos que procuravam proteger casas de luxo, iates, aviões, contas bancárias ou valiosas coleções de arte de batalhas judiciais imprevisíveis, de ex-cônjuges ou de inspetores fiscais intromissivos. Alguns beneficiários dos serviços prestados pela Mossack Fonseca usaram empresas-fantasmas para subornar políticos e para esconder grandes quantidades de dinheiro.

Este formato permitiu à Mossack Fonseca trabalhar na sombra durante décadas. Foi então que alguém fugiu com uma grande quantidade dos seus registos mais confidenciais — e que depois chegaram aos jornalistas.

No início de março de 2016 os telefonemas dos jornalistas do ICIJ começaram a cair na Mossack Fonseca e nos escritórios de muitos dos seus intermediários. Aos descobrir que os seus computadores sofreram uma fuga de informação, a operadora de offshores entrou em gestão de crise a tempo inteiro.

No dia seguinte a ter confirmado a existência de uma fuga, um advogado da Mossack Fonseca pediu ao procurador-geral do Panamá que abrisse um inquérito-crime e “interrogasse urgentemente” jornalistas de França, Dinamarca, Austrália, Estados Unidos e Alemanha que estavam naquele momento no Panamá a filmar documentários sobre o que viriam a ser conhecidos como os Panama Papers. O advogado exigiu ao Ministério Público, sem sucesso, que os jornalistas não deviam deixar o Panamá ou o Hotel Hilton onde estavam instalados até revelarem como conseguiram obter documentos internos da Mossack Fonseca.

A consultora suíça Nicole Didi foi uma das primeiras pessoas a contatar a operadora de offshores em reação às investigações que estavam a ser feitas por jornalistas. “Este jornalista francês quer publicar um artigo no jornal Le Monde, o que é inaceitável para mim!!!”, escreveu Didi num e-mail que incluía uma parte de texto destacado em amarelo. O coordenador do serviço de atendimento ao cliente da Mossack Fonseca, Jorge Cerrud, tentou acalmar Didi pelo telefone, de acordo com a nova fuga de informação. “Vou falar com o nosso departamento de relações públicas para ver como podemos ajudá-la a se preparar para o caso de os jornalistas entrarem outra vez em contato consigo”, escreveu-lhe mais tarde Cerrud por email.

Depois de a investigação sobre os Panama Papers ter começado a ser publicada a 3 de abril de 2016, choveram e-mails e telefonemas no escritório de advocacia no Panamá. Muitos e-mails eram dentro do género daquele que foi enviado por Charles Hotton, diretor executivo de banco em Jersey subsidiário do Bank of Singapore, que ajuda clientes ricos a proteger os seus ativos. “URGENTE… quais foram os documentos / informações sobre que foram levados e quando”, escreveu Hotton, referindo-se aos chamados Beneficial Owners (BO) ou donos efectivos de companhias offshore, escondidos por detrás de administradores e accionistas de fachada.

Jorge Cerrud, o coordenador das relações com os clientes, tentou acalmar Hotton. “Nós bloqueámos o acesso a mais informações do nosso sistema de e-mails a partir de março”, respondeu.

Houve vezes em que clientes de perfil elevado apressaram-se em provar à Mossack Fonseca de que eram, na verdade, seus clientes. Assessores do presidente ucraniano Petro Poroshenko enviaram àquele escritório de advocacia uma conta de eletricidade para provar a identidade dele depois de as autoridades de combate ao branqueamento de capitais das Ilhas Virgens Britânicas exigiram a confirmação do beneficiário efectivo de uma companhia offshore de Poroshenko. Noutra latitude, advogados do presidente dos Emirados Árabes Unidos, o xeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan, enviaram um email protegido por uma password à Mossack Fonseca com cópias do seu passaporte e dos passaportes de familiares seus. Isso permitiu ao monarca continuar a possuir e a gerir as suas propriedades no Reino Unido através de companhias offshore.

Entre as trocas de correspondência estão 17 e-mails com representantes da estrela de Hollywood Jackie Chan, um cliente da Mossack Fonseca que forneceu uma cópia do seu passaporte e uma declaração da American Express numa tentativa de manter em actividade companhias offshore de produção e distribuição cinematográfica e ajudar a Mossack Fonseca a evitar multas por falta de informações obrigatórias.

A Mossack Fonseca também se correspondeu com advogados que ajudaram a a gerir uma companhia offshore no Panamá do futebolista argentino Lionel Messi, que foi recentemente considerado culpado de crimes de fraude fiscal em Espanha como parte de um caso não relacionado com os Panama Papers.

Outros reagiram às notícias sobre a fuga de informação com descrença e raiva. De acordo com e-mails internos da Mossack Fonseca, um contabilista uruguaio rejeitou a sugestão feita pelo escritório de advocacia de ele escrever à mão um documento pré-datado para fazer que tinha fornecido informações desde o início sobre a propriedade de uma companhia offshore controlada pela família do presidente argentino Mauricio Macri. A ideia foi abandonada depois de o contabilista dizer à Mossack Fonseca que o documento seria “facilmente refutado por um perito em caligrafia”.

Um advogado que representa o poderoso presidente do Senado da Nigéria, Bukola Saraki e a sua mulher, decidiu viajar de Londres para o Panamá na mesma noite em que foi informado. E um dos maiores advogados da Suíça criticou o comportamento da operadora de offshores em nome da família de Beny Steinmetz, um gestor da indústria mineira que está a ser investigado em Israel por alegados crimes de corrupção em África. “A fuga de informações de que a Mossack Fonseca & Co era responsável por guardar trouxe prejuízos aos nossos clientes, que fizeram mal em ter confiado em vocês e ter acreditado nas vossa capacidade e rigor profissional”, escreveu o advogado Marc Bonnant (que representa Ricardo Salgado na Suíça). Entretanto, uma porta-voz de Steinmetz disse ao ICIJ que as alegações de corrupção que estão a ser investigadas em Israel são infundadas.

Um profissional da área financeira disse à Mossack Fonseca que nunca lhes tinha dado autorização para que o seu nome fosse usado em documentos de companhias offshore — e muito menos para ser divulgado publicamente. “Isto é uma pancada muito forte e eu exijo-vos que ELIMINEM o meu nome de todos os vossos ficheiros”, escreveu Jean-Yves de Louvigny num email enviado para o escritório da Mossack Fonseca no Luxemburgo.

“Estou chocado com o fato de que alguém pode fornecer o meu nome sem o meu consentimento!”, acrescentou de Louvigny. Este banqueiro tinha visto o seu nome publicado como parte dos Panama Papers, mas garantiu que nunca teve qualquer envolvimento com companhias offshore. Ele comparou esta gafe (o de o incluir em documentos) a um hipotético cenário de terem usado em vez disso os nomes do então presidente francês François Hollande e do então presidente dos EUA Barack Obama. “Vocês teriam feito isso?????”, perguntou à Mossack Fonseca.

O ICIJ enviou questões para Jean-Yves de Louvigny e para outros intermediários citados neste artigo, mas ninguém respondeu.

Controlar os danos?

Com a sua campanha para identificar clientes, a Mossack Fonseca estava a tentar limitar as consequências da fuga de informação. A operadora informou os clientes e intermediários que instalou um firewall para repelir ataques aos seus computadores e que introduziu um sistema para encriptar e-mails e documentos relacionados com a parte mais sensível da indústria offshore — sobre quem é dono de quê.

A empresa contratou consultores especialistas em media para “dar a nossa versão dos factos”. Também contatou o que chamou de “embaixadores da indústria” para pedir apoio público do lado deles, segundo mostram os e-mails.

O escritório de advocacia sugeriu aos clientes que lessem um artigo de opinião de Daniel Mitchell, co-fundador do Centro para Liberdade e Prosperidade (Center for Freedom and Prosperity), no Caribbean News Now. Mitchell escreveu proativamente que “empresas como a Mossack Fonseca são apenas as mais recentes substitutas de alvos numa campanha muito mais ampla que está a ser levada a cabo por governos de esquerda e pelos seus vários aliados e grupos de interesse”.

Mitchell disse ao ICIJ que um funcionário da Mossack Fonseca contatou-o após a fuga de informação, mas que ele “já estava em cima do assunto”. O encerramento da Mossack Fonseca é um “acontecimento infeliz”.

“A proteção e a segurança da informação são a nossa prioridade mais importante”, anunciou a Mossack Fonseca aos seus clientes maio de 2016, após a publicação dos Panama Papers. “Mais uma vez, pedimos desculpas pela difícil situação criada por esta fuga de informação ilegal”.

Mas os clientes não ficaram muito tranquilos com as tentativas da empresa de minimizar os danos, de acordo com os documentos. Um advogado ficou exasperado por o terem deixado a ouvir música no telefone e reclamou num email de julho de 2016 para Josette Roquebert, uma das diretoras da Mossack Fonseca no Panamá. Outro cliente foi ficando cada vez mais frustrado com o passar dos dias sem que obtivesse qualquer resposta a um email.

Um intermediário suíço confessou-se cansado. De quê? “Das muitas mensagens que vocês, MOSSACK, estão a enviar para tentarem convencer-nos, nós os clientes, de que vocês estão a controlar esta situação inacreditável”, escreveu Félix Chille. E concluía: “Este e-mail provavelmente será interceptado tal como aconteceu com 11.600.000 de outros documentos. Eu não me importo.”

Outras pessoas foram mais compreensivas, mas deixaram claro que a Mossack Fonseca violou o código de segredo que é tão sagrado para indústria offshore. “Lamentamos muito o que aconteceu ... e desejamo-vos o melhor, mas o principal objetivo deste tipo de estruturas falhou: a confidencialidade”, escreveu o gestor financeiro uruguaio Ignacio Frechou.

“Falhas importantes”

A operadora de offshores recebeu perguntas pontuais de entidades reguladoras e de autoridades judiciais nas semanas e meses após o lançamento da investigação.

Muitos governos abriram investigações sobre empresas criadas por alguns dos mais movimentados escritórios subsidiários da Mossack Fonseca, incluindo o Panamá, as Ilhas Virgens Britânicas, a Samoa, as Seychelles e Anguilla.

Em abril de 2016, as autoridades financeiras das Seychelles, que regulam os operadores como a Mossack Fonseca, de forma a garantir que companhias offshore não sejam usadas para fins impróprios, pediram à operadora que revelasse quem eram os verdadeiros donos de algumas das 5.379 empresas ativas que tinha ajudado a incorporado naquele arquipélago.

Uma das maneiras através da qual a Mossack Fonseca contornou as rígidas regras de know-your-client era confiar em advogados de fora para lhe garantirem a reputação e a identidade dos beneficiários efectivos das companhias.

E-mails internos mostram funcionários da operadora a admitirem entre eles que não não eram capazes de cumprir com as regras — e a discutirem o risco potencial de perderem o direito de operar no país.

“Esta é uma zona cinzenta que se presta a várias interpretações”, escreveu Josette Roquebert sobre a confiança que a operadora depositava em terceiros para assegurarem a reputação e a identidade dos clientes finais. Essa prática “poderia ser considerada uma violação” da lei nas Seychelles, acrescentou Roquebert.

Uma auditoria feita meses depois pela agência de crimes financeiros das Seicheles concluiu que o escritório local da Mossack Fonseca não monitorava regularmente os seus clientes de alto risco, com ligações políticas, e tinha violado um total de seis leis e regulamentos em vigor de combate ao branqueamento de capitais, de acordo com a nova fuga de informação.

“Os auditores encontraram falhas importantes nas operações da Mossack Fonseca nas Seychelles”, escreveu Phillip Moustache, diretor da Unidade de Inteligência Financeira do país numa carta dirigida à operadora de offshores.

Houve clientes da empresa que também passaram a ser investigados. Autoridades judiciais na Índia, em Espanha, na Suécia e na Argentina exigiram informações à Mossack Fonseca sobre contribuintes que possuíam companhias offshore através da operadora, de acordo com a nova fuga. Nas Ilhas Virgens Britânicas, a polícia local fez buscas no escritório da Mossack Fonseca à procura de documentos relacionados com um inquérito-crime britânico sobre corrupção que envolve o magnata nigeriano de petróleo Kolawole Aluko.

Dois meses depois do início da publicação dos Panama Papers, as autoridades britânicas forçaram a Mossack Fonseca a entregar documentos sobre uma empresa-fantasma administrada por uma subsidiária da Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), uma sociedade anónima dedicada aos sectores de mineração e energia. Em 2013, o Serious Fraud Office do Reino Unido anunciou uma investigação sobre a ENRC por alegados subornos pagos no Cazaquistão e em África. A empresa retirou-se da bolsa de valores de Londres no final daquele ano.

Aparentemente, a ENRC estava a usar uma companhia offshore, a Cofiparinter Ltd., que veio a ser incluída no processo do Serious Fraud Office por corrupção e lavagem de dinheiro e outros alegados, de acordo com uma cópia do mandado de busca. A investigação sobre a empresa-fantasma não era conhecida antes desta nova fuga de informações.

Um encerramento progressivo

No início, a Mossack Fonseca tentou encorajar os seus clientes a manterem-se leais. A empresa reduziu os seus preços e ofereceu a alguns clientes a opção de alterarem os nomes das suas companhias offshore para que os seus negócios pudessem continuar discretamente.

A Mossack Fonseca ajudou clientes ao eliminar as referências à operadora de offshores em facturas e encomendas. Na Samoa, por exemplo, a Mossack Fonseca tornou-se Central Corporate Services Ltd. No Panamá, transferiu clientes para a Orbis Legal Services, que contratou por sua vez alguns funcionários da Mossack Fonseca para manter o “mesmo nível de serviço”.

Outros clientes simplesmente mudaram os seus negócios para outros prestadores de serviços offshore para outros paraísos fiscais, como Guernsey, nas Ilhas do Canal, as Ilhas Virgens Britânicas ou o Chipre.

“A SUA EMPRESA NÃO É CONFIANÇA E NEM CREDÍVEL ---------- BYE BYE”, escreveu Jeffrey Davies, um intermediário sediado em Luxemburgo. Os clientes começaram a relatar que os bancos estavam a recusar aceitar ou processar quaisquer pagamentos à Mossack Fonseca.

Em maio de 2016, a empresa anunciou aos clientes que ia encerrar o seu escritório na Ilha de Man, a dependência da Coroa Britânica no Mar da Irlanda. E a seguir decidiu fechar os escritórios de Jersey e Hong Kong.

Mais tarde naquele ano, os advogados Fonseca e Mossack anunciaram que se iriam retirar da empresa que haviam fundado. Uma versão esquálida da Mossack Fonseca teria de permanecer aberta por mais alguns anos para cumprir as obrigações existentes, mas acabaria por “desaparecer”, foi explicado num e-mail aos clientes.

Em fevereiro de 2017, a procuradora-geral do Panamá, Kenia Porcell, alegou que as empresas da Mossack Fonseca tinham sido usadas para canalizar subornos por toda a América Latina relacionados com o escândalo Lava Jato. A investigação criminal, que está ainda em curso, versa sobre alegações de que dezenas de políticos e gestores da petrolífera estatal brasileira Petrobras receberam centenas de milhões de dólares em subornos de empreiteiros que receberam, em troca, contratos generosos.

A procurador-geral do Panamá classificou a Mossack Fonseca como “uma organização criminosa que se dedica a esconder bens financeiros de origens suspeitas”. Kenia Porcell ordenou que os dois fundadores da operadora, Mossack e Fonseca, fossem presos por acusações de lavagem de dinheiro. Os homens, que negaram irregularidades, passaram vários meses na cadeia antes de terem trocado a prisão preventivamente pelo pagamento de cauções.

“Os procuradores estão a tentar obter provas de um crime que não existe”, escreveu Mossack num caderno durante o tempo que passou na sua cela de prisão. “Se isto fosse a Espanha na idade das trevas, queimavam-nos na fogueira.”

Jürgen Mossack e Ramón Fonseca foram libertados em abril de 2017. Cerca de um ano depois, o escritório de advocacia batizado com os seus nomes fechou para sempre.

Em maio de 2018, os procuradores do Panamá acusaram dez outros funcionários da Mossack Fonseca por crimes de branqueamento de capitais, como parte das investigações sobre o escândalo brasileiro Lava Jato. Jürgen Mossack continua a ser investigado por procuradores de Colónia, na Alemanha, pelo seu suposto papel de ajudar cidadãos alemães a fugir aos impostos, de acordo com um comunicado fornecido ao Süddeutsche Zeitung. A Procuradoria Geral do Panamá disse a este jornal alemão que cinco inquéritos-crime relacionados com a Mossack Fonseca estão atualmente em curso.

Nem Jürgen Mossack nem Ramón Fonseca responderam às perguntas enviadas pelo ICIJ e pelos seus parceiros de media. Em junho, os seus advogados emitiram um comunicado de imprensa que dizia que a operadora de offshores, os seus funcionários e os seus fundadores “nunca se envolveram em atos ilegais”.

Uma última ajuda

As mensagens de Nicole Didi não diminuíram de intensidade. A consultora suíça foi um dos primeiros intermediários a enviar um e-mail à Mossack Fonseca após ser questionada por jornalistas. Ela continuou a escrever para a empresa, com crescente frustração, nos 19 meses seguintes.

Didi acusou a empresa de extravio de documentos, de ter identificado de forma errada o proprietário de uma companhia offshore e de repetidamente fazer perguntas que Didi achava que não poderia responder.

“Não dá para acreditar na vossa empresa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”, escreveu Didi em maio de 2017. Por fim, Makya Villarreal, gerente do escritório da Mossack Fonseca nas Seychelles, disse a Didi que estava na hora de levar os negócios dela para outro lugar. “Não responderemos a nenhuma mensagem que nos enviar e deverá resolver quaisquer problemas com o novo agente com o qual escolher trabalhar”, escreveu o gerente. O funcionário ofereceu ainda uma última ajuda. Villarreal deu a Didi uma lista de 67 outros especialistas offshore baseados nas Seychelles. Todos eles vendiam os mesmos serviços que a Mossack Fonseca.