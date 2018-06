Expedição da Fundação Oceano Azul descobre novo campo hidrotermal no mar dos Açores

A expedição científica Oceano Azul, liderada pela fundação portuguesa do mesmo nome, que gere o Oceanário de Lisboa, acaba de descobrir um novo campo hidrotermal no mar dos Açores, a 570 metros de profundidade e a 111km da ilha do Faial, no monte submarino Gigante. É a primeira vez que uma expedição organizada por uma instituição portuguesa, liderada por cientistas portugueses e utilizando navios e meios nacionais, localiza um campo hidrotermal em águas profundas no território marítimo de Portugal.

Um campo hidrotermal é uma zona de elevada riqueza biológica e mineral no fundo do mar, onde emergem fluidos quentes frequentemente relacionados com vulcanismo, ricos em minerais, que criam as condições para o desenvolvimento de um ecossistema único que não depende da luz do Sol. Atualmente são conhecidos oito campos hidrotermais profundos ao largo dos Açores: “Lucky Strike” (o primeiro a ser descoberto, em 1992), “Menez Gwen", “Rainbow", “Saldanha", “Ewan", “Bubbylon”, “Seapress" e “Moytirra”. Os estudos científicos neles realizados, nos quais os cientistas do Instituto do Mar (IMAR) e da Universidade dos Açores têm tido um papel relevante, têm permitido aumentar o conhecimento destes ecossistemas e dos recursos minerais a eles associados.

A maioria dos campos hidrotermais localiza-se em zonas de fronteira de placas tectónicas divergentes, como é o caso da Dorsal Médio-Atlântica que separa o grupo ocidental do grupo central do arquipélago dos Açores, precisamente onde se encontra o monte submarino Gigante.

A expedição organizada pela Fundação Oceano Azul (FOA) é feita em parceria com a Waitt Foundation (EUA) e a National Geographic Pristine Seas (EUA), em colaboração com a Marinha Portuguesa através do Instituto Hidrográfico, o Governo Regional dos Açores e a Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental (EMEPC), que participa com o robô submarino ROV LUSO. Foi num dos mergulhos deste robô que o novo campo hidrotermal foi descoberto pelos cientistas da expedição, que seguem a bordo do navio “NRP Almirante Gago Coutinho”, do Instituto Hidrográfico.

Promover a conservação marinha

Segundo a FOA, "esta é uma das mais completas expedições realizadas em águas nacionais e tem como objetivo explorar zonas ainda pouco conhecidas do mar dos Açores para promover a conservação marinha", no âmbito do seu programa “Blue Azores”. O programa, com a duração de três anos, pretende promover, proteger e valorizar o capital natural marinho do arquipélago dos Açores.

Emanuel Gonçalves, líder da expedição e administrador da FOA, sublinha que “é uma descoberta extraordinária, pois este campo hidrotermal encontra-se a menor profundidade do que outros conhecidos na Dorsal Médio-Atlântica e apenas a 60 milhas da ilha do Faial, o que para a comunidade científica representa uma oportunidade única, mais acessível, para conhecermos melhor estes ecossistemas dos quais sabemos ainda muito pouco". O biólogo diz que "esta descoberta reforça o papel único dos Açores como laboratório natural para o estudo do oceano”.

Telmo Morato, coordenador da equipa da expedição Oceano Azul dedicada aos ecossistemas de profundidade e investigador do IMAR e da Universidade dos Açores,acrescenta que “o campo hidrotermal é composto por múltiplas chaminés de diferentes alturas". Os fluídos hidrotermais "são transparentes, ligeiramente mais quentes que o exterior e ricos em dióxido de carbono". E foram encontradas "evidências da existência de bactérias".

Participam na expedição cientistas de vários centros de investigação nacionais, como o IMAR (Universidade dos Açores), o Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE), o CCMAR (Universidade do Algarve) e o CIBIO (Universidade do Porto). E centros de investigação internacionais das universidades do Havai, da Califórnia em Santa Bárbara e da Austrália Ocidental, bem como o Conselho Superior de Investigações Científicas (Espanha), o Instituto Espanhol de Oceanografia e o Museu do Mar de Ceuta.