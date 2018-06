Ameaça terrorista “mantém-se alta”, alerta a Europol

A Europol alerta que as ameaças terroristas na Europa mantêm-se altas apesar do declínio do Daesh na Síria e Iraque. O combate ao terrorismo continua a ser por isso “uma prioridade máxima”, de acordo com Catherine De Bolle, diretora desta polícia.

Os dados revelados esta quarta-feira em Haia, na Holanda, revelam uma realidade assustadora. 975 pessoas foram detidas no ano passado, suspeitas de crimes de terrorismo. A maior parte das detenções deram-se em França, Espanha, Alemanha, Bélgica e Áustria. Mas Portugal também está no mapa do terrorismo de cariz jiadista e conta com um suspeito detido em 2017. A Europol não revela identidades mas é provável que se trate do marroquino Abdessalam Tazi. Extraditado da Alemanha no início do ano passado é acusado este ano de crimes terroristas e está detido na prisão de alta segurança de Monsanto.

Em 2017 foram registados 205 atentados, alguns deles falhados. Mais 45% do que no ano anterior, quando se realizaram 142.

O relatório anual desta força de segurança, a que o Expresso teve acesso, revela que grande parte dos ataques são de cariz nacionalista, e foram realizados no Reino Unido, França e Espanha. Mas os mais mortíferos foram os de raiz jiadista.

A Europol lembra que 68 pessoas morreram vítimas de atentados no ano passado. Dessas, a esmagadora maioria perdeu a vida devido a um ataque de natureza jiadista (62 dos casos).

Os ataques jiadistas são cometidos sobretudo pelos chamados lobos solitários. Alguns deles (senão a maior parte) estão longe dos radares das autoridades. “Trata-se de pessoas nascidas no país onde cometem o atentado, radicalizadas sem terem viajado para se juntar a um grupo terrorista. Alguns são conhecidos da polícia mas não por atividades terroristas. E a maior parte não tem ligações diretas a uma organização jiadista”, salienta o documento.

De acordo com a Europol, os ataques perpetrados por jiadistas seguem três tendências: “a preferência por atacar pessoas em vez de alvos; ataque a símbolos de autoridade; e ataque a símbolos do estilo de vida ocidental”.

Estes ataques mais recentes têm em comum o facto de não serem sofisticados e muitos deles serem realizados com recurso a facas e não a bombas ou armas de guerra.