Trabalho do Expresso sobre a formação militar nos comandos vence Prémio Gazeta de Multimédia

"Estamos aqui para formar animais de combate", um trabalho da autoria do jornalista do Expresso João Santos Duarte e do fotojornalista Tiago Miranda, venceu o Prémio Gazeta de Multimédia 2017.

A reportagem incide sobre a formação militar nos “Comandos” e foi divulgada um ano após a morte de dois jovens militares, na chamada “Prova Zero”. No comunicado oficial sobre os Prémios Gazeta 2017, o Clube dos Jornalistas sublinha que se trata de uma "longa viagem ao interior do curso 127", numa reportagem que "demorou oito meses a concretizar".

O projeto teve início a 4 de abril de 2016. Naquele dia a equipa do Expresso entrevistou e tirou o retrato a perto de 70 jovens que deram entrada no Regimento de Comandos, na Carregueira. Todos eles tinham como objetivo cumprir a instrução básica no Exército para depois dar entrada no curso de Comandos, que iria ter início 5 meses mais tarde. Apenas 18 jovens do grupo inicialmente entrevistado iriam efectivamente chegar ao curso.

A reportagem já estava em curso há meses quando, a 4 de setembro de 2016, o 2º furriel Hugo Abreu, de apenas 20 anos, morreu vítima de um golpe de calor no primeiro dia da "Prova Zero". Trata-se de um momento inaugural de todos os cursos de Comandos, marcado por intensos exercícios fisicos e uma enorme pressão pricológica. A prova decorreu no campo de Tiro de Alcochete, e, naquele domingo, as temperaturas chegaram aos 42 graus. Outros 20 instruendos foram parar à enfermaria. Seis dias depois, o soldado Dylan da Silva, igualmente de 20 anos, viria a morrer no hospital de Curry Cabral, em Lisboa. Na sequência das duas mortes, 19 militares do Regimento de Comandos foram acusados de abuso de autoridade e ofensa à integridade física. O início do julgamento está marcado para 27 de setembro.

O regimento de Comandos não tinha permitido a presença dos jornalistas do Expresso na "Prova Zero", mas autorizou a continuação do trabalho dentro do curso, que terminou a 25 de novembro. O projecto pemitiu não só acompanhar a evolução de um grupo de jovens durante oito meses - desde o primeiro dia em que entraram para a recruta até ao dia em que receberam a boina de Comando - como também ter um olhar único dentro do polémico curso 127, com o relato exclusivo dos militares que estiveram presentes na fatídica "Prova Zero". Para a elaboração deste trabalho o fotojornalista Tiago Miranda tirou o retrato a cada um dos militares em diferentes momentos durante os oito meses, e a equipa fez ainda dezenas de entrevistas que permitiram ter uma melhor percepção das evolução destes jovens.

Os prémios Gazeta são atribuídos anualmente pelo Clube de Jornalistas. Veja aqui a lista completa dos trabalhos premiados na edição de 2017.