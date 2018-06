Ministério quer que sejam decretados serviços mínimos para a greve dos professores

O Ministério da Educação convocou os sindicatos para uma reunião esta terça-feira, não para voltar às negociações sobre a recuperação do tempo de serviço congelado, mas para a definição de serviços mínimos, caso a greve dos docentes se estenda até julho, avançou esta segunda-feira o secretário-geral da Fenprof. Mas como os sindicatos entendem que o protesto em curso não põe em causa “necessidades sociais impreteríveis” - condição para que sejam decretados serviços mínimos e desta forma limitar o exercício do direito à greve - também aqui não vão chegar a acordo com o Governo.

Não havendo entendimento entre as partes - Ministério e sindicatos -, terá de ser um colégio arbitral, constituído por advogados dos dois lados e por um juiz, a avaliar a situação e a tomar a decisão. E depois é ainda preciso definir que serviços mínimos são decretados. Se a decisão for no sentido de indicar que nenhum professor pode fazer greve às reuniões de conselho de turma, então o protesto de sindicatos deixa de fazer efeito.

A possibilidade de decretar serviços mínimos no sector da educação está prevista na lei e até já foi aplicada. Aconteceu, por exemplo, em períodos em que foram convocadas greves em dias coincidentes com exames nacionais. Como estas provas determinam as candidaturas ao ensino superior, o colégio arbitral decidiu nessas alturas que estavam em causa as tais “necessidades sociais impreteríveis”. Mas cada situação é avaliada por si.

“O Ministério não pode considerar que não há lugar à definição de serviços mínimos nas greves às reuniões de avaliação iniciadas há duas semanas por um sindicato e a partir desta segunda feira com a adesão de todos e considerar depois que em julho já tem razão de ser”, argumentou Mário Nogueira. “O Governo está assustado e já não sabe o que fazer”, criticou.

Niveis de indignação elevados

Quanto aos números da greve desta segunda-feira, os sindicatos garantem que não se realizaram “mais de 95 por cento das reuniões convocadas para hoje”. Até ao princípio da tarde, num ponto de situação relativa a 300 conselhos de turma que deviam ter ocorrido “apenas 10 se realizaram”, acrescentaram.

A adesão traduz os “níveis de indignação dos professores, bem parecidos com os que aconteceram há 10 anos, nalgumas escolas até superiores, quando foram atacados pela então ministra Maria de Lurdes Rodrigues”, sublinhou Mário Nogueira.

A greve prolonga-se até ao final do mês e, sobre estas, o Ministério não pediu serviços mínimos. Ou seja, se continuar a ter a mesma adesão, isso significa que milhares de alunos vão ter de esperar para saberem as suas notas e se passaram ou não de ano. Quanto à realização dos exames nacionais, cuja primeira fase se iniciou também esta segunda-feira, o Ministério deu indicações para todos os alunos serem aceites na prova, mesmo que a título condicional.

Os pré-avisos de greve que prolongam o protesto até 13 de Julho também já foram entregues, mas tudo depende agora do que vier a ser decidido pelo colégio arbitral.