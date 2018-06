Marcelo reúne com Putin e vê o jogo de Portugal em Moscovo

O Presidente da República vai reunir na próxima quarta-feira com o líder russo em Moscovo, onde também irá assistir ao jogo em que a seleção portuguesa se bate com a equipa de Marrocos na fase final do Mundial de Futebol

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reúne-se na quarta-feira, 20 de junho, em Moscovo, com o líder russo, Vladimir Putin, segundo informou este domingo a Presidência da República.

Na quarta-feita, Marcelo Rebelo de Sousa estará assim na capital da Federação Russa para assistir ao jogo da seleção portuguesa na fase final do Mundial de Futebol com a equipa de Marrocos, conforme pode ler-se-se na nota publicada no 'site' da Presidência da República (www.presidencia.pt).

O chefe de Estado "terá também um encontro com o Presidente da Federação Russa, Vladimir Putin", lê-se na nota.

A 8 de junho, foi noticiada a deslocação de Marcelo a Moscovo para assistir ao jogo entre Portugal e Marrocos e também para o encontro, no Kremlin, com Putin, mas só hoje foi oficialmente confirmada.

Na sexta-feira, o Parlamento autorizou a ausência de Marcelo do país, entre 19 e 21 de junho.

O assentimento da Assembleia da República às deslocações do chefe de Estado é uma formalidade imposta pela Constituição, que estabelece que o Presidente da República não pode ausentar-se do território nacional sem autorização do parlamento.

Frequentemente, as datas das deslocações oficiais que são aprovadas pelos deputados incluem, por segurança, um ou dois dias a mais do que o período efetivo da visita.