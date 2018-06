“Exemplo de Aristides de Sousa Mendes tem de servir para manter alerta todas as consciências”. Homenagem, este domingo, por todo o mundo

Setenta e oito anos é muito tempo. Mesmo um ato heróico, como salvar dezenas de milhares de vidas dos algozes nazis, pode facilmente cair no esquecimento. Mas são precisamente exemplos como os de Aristides de Sousa Mendes, o cônsul português em Bordéus que em junho de 1940 concedeu 30 mil vistos a judeus contra as ordens de Salazar, que nos devem guiar em tempos complexos como os de hoje, em que a Europa enfrenta o maior drama de refugiados desde a II Guerra Mundial. Para que o tempo não apague este exemplo das nossas memórias, um emigrante português nos EUA, João Crisóstomo, decidiu promover este domingo uma homenagem internacional ao diplomata. Chamou-lhe “Dia da Consciência”.

O projeto nasceu em 2010 e repete-se neste dia em vários pontos do globo. De Nova Iorque a Viseu, terra natal do cônsul, passando por França, Brasil, Rússia ou África do Sul, a memória e o trajeto de Aristides de Sousa Mendes vão ser evocados em várias missas. “Se houvesse mais consciência – de políticos, homens de negócios, do mundo do espetáculo e da informação, e mesmo de muitos que professam e fazem da religião modo de vida – o mundo não estaria como está”, explica o coordenador da iniciativa, justificando a sua importância.

De Lisboa para Nova Iorque seguiu uma mensagem do Presidente da República, lembrando que a homenagem faz ainda mais sentido no contexto da atual crise de refugiados. “O exemplo de Aristides de Sousa Mendes tem de servir para manter alerta todas as consciências. Em Portugal nunca o esqueceremos. Nem nunca conseguiremos agradecer-lhe o suficiente”. Para Marcelo Rebelo de Sousa, o caminho de liberdade do cônsul “uniu o caminho da história de Portugal ao caminho de uma vasta comunidade, que hoje está espalhada pelo mundo: os herdeiros de todos aqueles que lhe devem a vida”.

Antigo mordomo de Jacqueline Kennedy Onassis, o português João Crisóstomo, de 74 anos, é um homem de várias causas. Foi decisivo, por exemplo, a chamar a atenção da comunidade internacional para a questão das gravuras de Foz Côa e usou a sua rede de contactos para fazer lóbi junto de Bill Clinton para que este pressionasse a Indonésia a aceitar um referendo em Timor-Leste. Já este ano, em reconhecimento no seu papel de divulgação da ação humanitária de Aristides de Sousa Mendes, os Correios de Israel emitiram um selo especial em homenagem do ativista português.