Por que motivo os grupos de telecomunicações estão a namorar os media?

Concorrência das tecnológicas e dos serviços de streaming, como o Netflix, leva a fusões e aquisições no sector

Foram quase dois anos de luta entre a AT&T e a Time Warner, por um lado, e o Governo dos Estados Unidos, por outro. Uma guerra que esta semana teve um ponto final: a operadora de telecomunicações norte-americana recebeu finalmente luz verde para avançar com a compra da dona das cadeias de televisão CNN e HBO e dos estúdios de cinema Warner Bros, por 85 mil milhões de dólares (€72,6 mil milhões). A Time Warner quer alcançar novos canais de distribuição de wireless para chegar aos jovens nos smartphones; a AT&T quer aumentar a aposta nos conteúdos de vídeo.

Este negócio, que promete mudar o panorama dos media nos Estados Unidos, é a maior fusão entre um fornecedor de acesso a televisão paga e um produtor de conteúdos desde 2011, altura em que a Comcast comprou a NBC Universal.

A aquisição é representativa das investidas dos grupos de telecomunicações em relação aos órgãos de comunicação social, que marcam uma tendência de consolidação entre os dois sectores. A compra da Time Warner pela AT&T não foi caso único. A Comcast, por exemplo, está em concorrência com a Disney pela compra de ativos da 21st Century Fox, oferecendo 65 mil milhões de dólares (mais do que os 52 mil milhões de dólares oferecidos pela Disney). E a Verizon, desde que comprou a AOL em 2015, realizou mais 12 aquisições, incluindo a da Yahoo em 2017 por 4,3 mil milhões de dólares (€3,7 mil milhões).

O objetivo das Telecom é entrar na área dos conteúdos, explorar novos serviços e fazer frente à forte concorrência de canais de streaming como o Netflix ou o Spotify, de tecnológicas como a Apple, a Amazon e a Google, ou até de empresas de telefonemas pela internet como o Skype. “Nos últimos dez anos, as Telecom estiveram um passo atrás na inovação e na concorrência”, lê-se numa análise ao mercado realizada pela consultora BDO e publicada no ano passado. “Este é um caso em que ‘a melhor defesa é um bom ataque’ contra a indústria tecnológica, que está a tirar quota de mercado às telecomunicações”, sublinha nessa análise Tom Mannion, diretor-geral da consultora.

Consolidação continua

As fusões e aquisições no sector dos media e das telecomunicações fazem parte de uma tendência que não deve abrandar no futuro, previam em dezembro o banco Macquarie e a Bloomberg Intelligence. A expectativa dos analistas é que a expansão dos serviços de áudio e vídeo over-the-top (OTT), disponibilizados através da internet, reforce a necessidade de consolidação no sector, dando aos produtores de conteúdos e aos operadores de telecomunicações a possibilidade de ganharem escala e entrarem em novos mercados.

Mas o namoro — que muitas vezes acaba em casamento — entre as grandes Telecom e grupos de media nos Estados Unidos ainda é muito diferente do que se passa na Europa. Até porque os mercados são diferentes. Como nota o “Financial Times”, o mercado norte-americano é dominado por quatro empresas, enquanto na Europa o sector está fragmentado por mais de 100 em vários países. E por isso, acrescenta a Reuters, é pouco expectável que — num mercado onde em cada país há três ou quatro operações — estes negócios transformem tão radicalmente o panorama europeu das telecomunicações.

Os olhos estão agora postos na compra dos ativos alemães e do Leste europeu da Liberty Global pela operadora britânica Vodafone (por €18,4 mil milhões), que aguarda luz verde das autoridades para avançar e a forte oposição da Deutsche Telekom. Mas a verdadeira batalha trava-se em Bruxelas, que defende que as empresas não devem dominar os mercados nacionais em detrimento dos consumidores — embora muitos analistas acreditem que esta é a única forma de as empresas europeias ganharem escala face às concorrentes e aos novos atores no sector. Os reguladores europeus têm assim o futuro do mercado das telecomunicações na Europa nas suas mãos.