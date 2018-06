Marraquexe, nos passos de YSL

Dez anos depois da morte de Yves Saint Laurent (1 de junho de 2008), a presença do estilista francês continua a sentir-se na cidade marroquina que inspirou profundamente o seu trabalho. Um novo museu celebra essa paixão

A primeira coisa que se aprende em Marraquexe é que tudo tem um preço, seja a vista do terraço do Café Glacier para poder fotografar ao final da tarde o formigueiro da Praça Jemaa El-Fna seja uma qualquer indicação nos souks, os mercados onde a moeda local é o regateio. A lição aviva-se quando chegamos à estação de autocarros em Bab Doukkala, junto à muralha da Medina, a cidade velha, com um mapa, um nome escrito em árabe — Dar el Hanch, “A Casa da Serpente” — e uma descrição pouco precisa: o que não falta na cidade são bons exemplos de “uma modesta casa em tons rosa com um pequeno jardim no terraço”. Um jovem prontifica-se a ajudar-nos e, em menos de cinco minutos, já estamos à porta do destino. Ingénuos, acreditamos que 50 dirhams (cerca de €4,50) é agradecimento suficiente pela generosidade, mas o nosso “guia” não parece convencido. Quando, por fim, desistimos de negociar, já ele leva na mão uma nota de 50 e outra de 100. Por mais que se visite Marraquexe nunca se aprende.

O símbolo da serpente junto à porta não deixa espaço para dúvidas: esta foi mesmo a primeira residência do estilista Yves Saint Laurent (YSL) na cidade. Quando ali chegou, em fevereiro de 1966, com o companheiro Pierre Bergé, foram recebidos com seis dias de chuva inclemente, mas, mal o sol se revelou e se aventuraram para fora do hotel La Mamounia, depressa se apaixonaram pelas cores, a luz e a magia da Cidade Rosa. No avião, de regresso a Paris, decidiram comprar esta casa, que foi o seu refúgio marroquino até se mudarem para Dar es Saada, no bairro de Guéliz, o preferido dos expatriados europeus, e, mais tarde, para a Villa Oasis, no famoso Jardim Majorelle.

ana baião

Batemos à porta. Uma mulher explica-nos que o dono da casa, um empresário americano, está fora da cidade. Por isso, se queremos mesmo seguir os passos do criador francês em Marraquexe, o melhor é visitar o Jardim Majorelle 1, um pequeno éden pontuado por enormes palmeiras que recebe cerca de 700 mil pessoas por ano. Criado pelo pintor francês Jacques Majorelle e aberto ao público em 1947, o jardim caiu em declínio até ser comprado em 1980 por Saint Laurent e Bergé. O casal transformou o estúdio do pintor no Museu Bereber e recuperou a icónica Villa Oasis, que acolheu em tempos personalidades como Andy Warhol e a família Getty. Hoje, é junto a ela que os visitantes se atropelam para fotografar o postal ilustrado mais icónico do jardim, a sua fachada azul cobalto rodeada de rosas e nenúfares.

ana baião

Foi precisamente dentro dessas paredes que Bergé se encontrou com os arquitetos do Estudio KO para lhes encomendar aquela que é a mais recente atração de Marraquexe: o Museu Yves Saint Laurent 2. Aberto desde outubro num edifício de 4000 metros quadrados em terracota bem ao lado do jardim, o espaço percorre quatro décadas da carreira do designer (1962-2002). O famoso vestido Mondrian está logo à entrada da sala de exposição permanente, mas não faltam outras atrações, como o clássico smoking para mulheres que Helmut Newton fotografou para a “Vogue” em 1975 — tão controverso que muitos hotéis e restaurantes não permitiam que elas o usassem — ou o casaco bordado à mão inspirado num quadro de Van Gogh, que era, à época (1988), o mais caro da história da moda — custava o equivalente hoje a mais de 750 mil euros. Há ainda uma sala de exposições temporárias, uma cafetaria com uma mistura de pratos marroquinos e franceses, uma livraria inspirada no frasco de perfume Opium e uma biblioteca com mais de 6000 livros.

No final da visita, rumamos a uma das paixões de YSL, a Praça Jemaa El-Fna, o coração de Marraquexe, com os seus encantadores de serpentes, músicos, acrobatas, contadores de histórias, macacos amestrados e bancas que vendem desde sumo de laranja a 40 cêntimos o copo a infindáveis petiscos marroquinos. Para nós, é uma oportunidade para regressar ao Café Argana, que reabriu em 2015 depois de ter sido destruído em 2011 por um atentado terrorista que matou 17 pessoas. Como na primeira visita, há oito anos, rendemo-nos ao delicioso gelado de canela, perfeito para atenuar o calor que se faz sentir.

ana baião

Com as forças retemperadas, adentramo-nos no confuso emaranhado de ruas e ruelas pedonais da Medina onde coabitam mil e um ofícios. Por um feliz acaso, descobrimos o Riad Yima 3, a loja e ateliê de Hassan Hajjaj, 57 anos, a quem chamam o Andy Warhol de Marrocos. Os seus trabalhos ousados e vibrantes cruzam a fotografia, o cinema, o design e a moda, numa explosão de cor que lembra a Pop Art. As molduras de muitas das suas fotos, por exemplo, são feitas com pequenas latas e outros materiais, como tapetes. Além de loja, o ateliê funciona também como cafetaria e como espaço de divulgação de outros artistas marroquinos. Até 30 de junho, o espaço recebe a exposição “Casablanca, not the movie”, uma carta de amor à cidade pela lente de Yoriyas Yassine Alaoui Ismaili, um coreógrafo e fotógrafo freelancer cujo trabalho chegou a publicações como “The New York Times”, “The Guardian” e a “National Geographic”. O riade é a paragem mais inesperada desta viagem, mas revela-se a mais gratificante.

Não partimos sem aconchegar o estômago no Le Salama, um irresistível restaurante de estilo colonial que quase nos transporta para dentro de uma cena do filme “Casablanca”. É o local ideal para quem quer comer pratos marroquinos num ambiente de maior requinte, longe da confusão da Praça Jemaa El-Fna. O restaurante tem um belíssimo terraço no terceiro andar, mas não deixe de experimentar o do Nomad, um dos espaços da moda na cidade, bem em frente ao famoso Café des Épices. Saint Laurent aprovaria.

O Expresso viajou a convite da TAP, Be.Live Hotels e Turismo de Marrocos