INEM viola regras no socorro com hélis

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde e a Provedoria da Justiça vão ser chamadas a investigar a utilização dos helicópteros ao serviço do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). Em causa está a violação de procedimentos pela responsável do Departamento de Emergência Médica e dos meios aéreos durante a Páscoa e o Natal do ano passado. Documentos relativos às escalas nestes dois períodos festivos, a que Expresso teve acesso, estão desaparecidos do INEM, que já apresentou uma queixa-crime sobre esta matéria.

Leia mais na edição do Expresso deste sábado.