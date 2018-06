População volta a descer em Portugal mas com menos intensidade

A população residente em Portugal voltou a descer em 2017, mas a queda foi menos intensa do que nos anos anteriores. O país tem agora 10.291.027 habitantes, menos cerca de 19 mil do que em 2016, como mostram as estimativas da população divulgadas esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Ainda que se mantenha a tendência de decréscimo populacional que já vem desde 2010, os números permitem ver um abrandamento dessa descida no ano passado, sobretudo quando comparados com as quedas intensas dos últimos quatro anos.

Por trás desse abrandamento está sobretudo o facto de, pela primeira vez ao fim de seis anos, o saldo migratório ter voltado a valores positivos. Isso significa que em 2017 houve mais imigrantes do que de emigrantes, ou seja, entraram mais 4886 pessoas em Portugal do que aquelas que saíram.



