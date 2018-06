Homem octogenário morre num avião que ia descolar do aeroporto Francisco Sá Carneiro

Vítima encontrava-se no interior de um aparelho que se preparava para descolar em direção ao Brasil

Um passageiro faleceu, nesta quinta-feira, quando se encontrava no interior da cabine de um avião que se preparava para descolar do aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. De nacionalidade portuguesa, mas residente no Brasil, país que era o destino da sua viagem, o homem, octogenário, sucumbiu a doença súbita, de acordo com o JN.

Od bombeiros froam chamados a deslocar-se ao interior do aparelho onde prestaram assistência à vítima que acabou por não resistir, vindo a falecer no local.