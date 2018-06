Governo designa Celso Guedes de Carvalho como comissário geral da Expo Dubai 2020

Expo Dubai 2020 é ainda vista pelo Governo como uma oportunidade de “divulgação da cultura e economia portuguesas”

O Governo designou nesta quinta-feira Celso Guedes de Carvalho como comissário geral de Portugal na Exposição Mundial Dubai 2020, informou fonte da presidência do Conselho de Ministros.

Na nota divulgada após a reunião de hoje do Conselho de Ministros, o executivo refere que designou o comissário e justifica a aceitação do convite para participar na Expo Dubai 2020 "tendo em conta as excelentes relações bilaterais com os Emirados Árabes Unidos, a localização estratégica da exposição e o potencial que o Dubai encerra enquanto o maior centro de negócios da região e um dos mais atrativos do globo".

A Expo Dubai 2020 é ainda vista pelo Governo como uma oportunidade de "divulgação da cultura e economia portuguesas".

O executivo refere também que aprovou "os membros do Governo responsáveis pelos trabalhos de concretização da participação nacional neste evento", sem referir nomes.

O novo comissário, Celso Guedes de Carvalho, liderou a Portugal Ventures, a sociedade de capital de risco pública até dezembro de 2017 e, segundo o jornal Eco, o mandato não foi renovado.

Na mesma nota do final do Conselho de Ministros, o Governo elogia ainda "o papel da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal no planeamento, organização e articulação da participação portuguesa em exposições universais e internacionais".