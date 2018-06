“Um homem ameaçou saltar para fora do barco, disse que tinha perdido a confiança em nós”

O convés do Aquarius já viu uns quantos bebés nascerem, já ouviu o choro de homens e mulheres que desesperam por chegar a terra, os gritos de quem tem medo de morrer a qualquer momento. O mesmo convés vê agora 629 pessoas resgatadas do Mediterrâneo serem rejeitadas - primeiro por Itália e depois por Malta. Nunca antes um navio da SOS Mediterranée - organização não governamental europeia – foi proibido de atracar num porto. Há poucas horas, o mesmo convés sentiu a contestação e a tristeza daquelas 629 pessoas que estão há dias em alto mar quando as equipas de resgate as informaram que vão continuar ali. Paradas, sem lugar para onde ir.

“Acabámos de fazer um ponto de situação às pessoas. Um homem ameaçou saltar para fora do barco, disse que tinha medo ser mandado de volta para a Líbia, que tinha perdido a confiança em nós. As pessoas estão a ficar desesperadas”, conta Aloys Vimard, coordenador dos Médicos Sem Fronteiras a bordo do navio, num depoimento por escrito enviado a meio da tarde. “Neste momento, estamos em águas internacionais entre as costa de Malta e Sicília. Temos 629 pessoas: 11 crianças, 123 menores desacompanhados, mais de 80 mulheres e sete grávidas. O barco está sobrelotado e muito a cima das nossas capacidades. Temos pessoas muito vulneráveis e quase exaustas, estão no mar há mais de dois dias.”

A situação no navio complicou-se durante o fim de semana, quando numa só noite acolheram as pessoas de seis operações de resgate. Os Médicos Sem Fronteiras, que também estão no Aquarius a dar apoio à SOS Mediterranée, enviaram ao Expresso um vídeo gravado de sábado para domingo com várias dessas operações de resgate. Ouve-se gritos, desespero e isto: “Obrigado, obrigado por me salvar a vida”.

Embora até à hora de publicação deste artigo o Aquarius ainda não tenha ordem para seguir qualquer caminho, o Governo de Espanha já disponibilizou o porto de Valência para receber o navio. “É nossa obrigação ajudar a evitar uma catástrofe humanitária e oferecer um porto seguro a estas pessoas, cumprindo desta forma as obrigações do direito internacional”, disse o presidente do Governo, Pedro Sánchez, num comunicado enviado ao início da tarde ao jornal espanhol “El País”.

A confirmar-se a possibilidade de o Aquarius atracar em Valência, falta ainda percorrer 700 milhas náuticas (cerca de 1300 quilómetros), o que, segundo as contas da imprensa espanhola, pode demorar três a quatro dias. Ou seja, só no final da semana é que os migrantes devem chegar a terra. E isso é muito tempo, porque a comida é pouca e muito dificilmente vai chegar. No entanto, segundo explicou ao Expresso a ONG, é pouco viável que o Aquarius vá para Valência.

“Temos comida suficiente até esta noite, os nossos stocks vão esgotar-se. Em breve vai chegar um barco de Malta com alguns mantimentos, mas não sabemos o que inclui”, refere o coordenador dos Médicos Sem Fronteiras. “Estamos num impasse, estamos à espera de ordens da guarda costeira. Precisamos de mais informação.”

1 / 7 Kenny Karpov/SOS MEDITERRANEE 2 / 7 Kenny Karpov/SOS MEDITERRANEE 3 / 7 Kenny Karpov/SOS MEDITERRANEE 4 / 7 Kenny Karpov/SOS MEDITERRANEE 5 / 7 Kenny Karpov/SOS MEDITERRANEE 6 / 7 Kenny Karpov/SOS MEDITERRANEE 7 / 7 Kenny Karpov/SOS MEDITERRANEE

No domingo de manhã, depois da noite de resgate, o Aquarius começou navegar para norte. Foi nessa altura que começaram as informações contraditórias na imprensa italiana, com as autoridades a garantirem que tinham pedido a Malta para assegurar a chegada das 629 pessoas. “No entanto, não recebemos formalmente qualquer ordem para ir para Malta. Ao final da tarde, a coordenação de resgate marítimo de Roma mandou-nos parar e esperar a 35 milhas náuticas de Itália e a 257 milhas náuticas de Malta”, garante a SOS Mediterranée.

“Neste momento a situação médica é estável”

A bordo há 15 pessoas com “queimaduras químicas graves” e sete grávidas que necessitam de maiores cidades. Os restantes migrantes estão bem (“neste momento a situação médica é estável”).

No entanto, além da falta de mantimentos, todas estas pessoas estão num convés expostas ao sol, à chuva, ao frio, ao calor. Estão expostas ao que for. “Há um médico, três enfermeiras e uma parteira a bordo. Estamos totalmente equipados para tratar qualquer pessoa.” O maior medo das equipas são as queimaduras solares e a desidratação.

Para os Médicos Sem Fronteiras, “o melhor cenário possível” é que a lei marítima internacional seja cumprida e que “as autoridades italianas façam o seu trabalho” - isso passa por encontrar um porto seguro o mais rapidamente possível. O pior cenário é, sem qualquer tipo de dúvida para a ONG, continuar em alto mar sem destino e sem data num barco sobrelotado.

Por agora, as pessoas estão calmas. A cada momento que passa começam a ficar mais ansiosas. “Estamos parados há mais de 12 horas. Estão a perguntar-nos porque não nos mexemos e o que está a acontecer.”