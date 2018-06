PGR confirma: Incêndios de Pedrógão fazem dez arguidos

Investigação do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Leiria às causas dos incêndios que ocorreram na zona centro em junho de 2017 deverá estar concluída em agosto.

Uma nota emitida pelo Ministério Público vem confirmar a notícia do Expresso da existência de mais três arguidos no caso. Ao total, existem agora dez suspeitos formais, todos pessoas singulares.

No âmbito deste inquérito foram realizadas "inúmeras diligências", sobretudo "de carácter pericial". Foram ouvidas pelo DIAP de Coimbra e pela PJ "mais de duas centenas de testemunhas".

Constituíram-se como assistentes no processo 12 pessoas.

"As diligências prosseguem, encontrando-se o inquérito em estado avançado de investigação, sendo previsível a conclusão do mesmo no prazo de dois meses", pode ler-se ainda na nota do MP.