Santos populares: e os Santos de fora, fazem milagres?

Diz o ditado que “santos da casa não fazem milagres”, mas em tempo de feriados e pontes há que contar com uma ajuda divina para fazer esticar os dias de descanso e aproveitar a época da melhor forma. Decerto haverá quem já leia este texto em plenas miniférias — o feriado religioso do Corpo de Deus, celebrado na quinta-feira, deu asas à imaginação de muitos e ao usufruto do ócio de outros —, mas haverá também quem esteja a guardar-se para os tempos que se avizinham. É verdade que este ano o 10 de Junho (Dia de Camões, de Portugal e das Comunidades Portuguesas) se celebra a um domingo, e que isso não abona a favor dos que gostam de se deslocar para fora da área em que residem, mas são vários os concelhos que celebram este mês o seu dia.

É a Santo António que os afortunados munícipes lisboetas (mas também os de Aljustrel, Alvaiázere, Amares, Cascais, Estarreja, Ferreira do Zêzere, Proença-a-Nova, Reguengos de Monsaraz, Vale de Cambra, Vila Nova da Barquinha, Vila Nova de Famalicão, Vila Real e Vila Verde) têm de agradecer um feriado à quarta-feira (dia 13) que os fará voar para outras paragens, com outros a gozarem a paragem mais para o final do mês. Este ano houve menos sorte para os que comemoram o Dia de São João, que se celebra ao domingo, mas os munícipes de São Pedro (dia 29) têm na sexta-feira o dia perfeito para antecipar um fim de semana grande. É a sorte grande para Alfândega da Fé, Bombarral, Castro Daire, Évora, Felgueiras, Macedo de Cavaleiros, Montijo, Penedono, Porto de Mós, Póvoa de Varzim, Ribeira Brava, Ribeira Grande, São Pedro do Sul, Seixal e Sintra, que podem viajar por esta altura.

Se há quem aproveite estes dias para comemorar os Santos Populares, há quem não se reveja nos arraiais e tradições portuguesas do mês e prefira aproveitar os dias para uma escapadinha. Fogem ao “Vá para fora cá dentro” a qualquer custo e procuram refúgio em lugares menos prováveis. Não haverá tempo para grandes viagens intercontinentais num espaço temporal tão curto — a força perdida com o jetlag seria superior à restabelecida por se fugir à rotina —, pelo que o melhor é manter as atenções viradas para a Europa. É certo que não é por estes dias que se celebram o irlandês St. Patrick’s (17 de março) ou que se festeja o San Fermín, em Pamplona (entre 6 e 14 de julho), mas talvez estes e outros santos nos deem alegrias também fora de época. É o milagre da multiplicação dos dias de descanso, com Itália a respeitar mais o calendário.

Dublin

1. St. Patrick’s Day

Mesmo sem desfiles e caças ao tesouro, a cidade merece uma visita. Do Trinity College às instalações da cerveja Guinness e do Jameson, há muito para explorar. A vida noturna em Temple Bar é imperdível.

2. Pamplona

San Fermín

As largadas de touros dão-lhe uma mística especial, mas os que não puderem esperar têm muito para ver na cidade fundada em 74 a.C. A catedral e a igreja do padroeiro San Saturnino são obrigatórias.

3. Valência

Las Fallas

As festividades de março são Património Imaterial da UNESCO, mas também há edificado para conhecer. A Ciudad de las Artes y las Ciencias, os museus e o centro histórico vão surpreender.

4. Siena

Il Palio

As corridas de cavalos são a desculpa ideal para viajar até lá no verão (entre o dia da Madonna di Provenzano e o da Assunção da Virgem Maria). Intemporal é o património artístico da cidade da Toscana.

5. Lerwick

Up-Hella Aa

Os amantes da pirotecnia ficarão loucos pelas festividades das Ilhas Shetland escocesas em janeiro, mas a região vale por si só e a beleza natural pode ser apreciada todo o ano. Faz esquecer qualquer festa viking.

6. Florença

San Giovanni Battista

Se o nome o faz lembrar São João, acertou. É a ele que a data é dedicada e a cidade organiza-se para o honrar. Há fogo de artifício e até calcio fiorentino, a competição quinhentista que nos deu o futebol.

7. Pisa

San Ranieri

Patrono da cidade e dos viajantes, o santo é celebrado já no dia 16 e transforma Pisa numa autêntica cidade-luz. À noite, os edifícios apresentam-se iluminados e o espetáculo pirotécnico está garantido.

8. Nimes

Pentecôte

A Feira de Pentecostes, em maio, é conhecida pelas atividades tauromáquicas, mas a cidade tem mais para oferecer. Considerada a “Roma francesa”, tem na sua arena e na Maison Carrée os seus ex-líbris.