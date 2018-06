Santos populares: brincar sem ser aos santos

Junho é mês de Santos Populares, sobre isso não há discussão. Mas este é um texto sobre o que pode fazer com os miúdos sem sequer pensar no assunto. Digamos que, nas pausas entre manjericos, há muita coisa para ver que não passa por aí. Ou que só passa pelo facto de haver uma excelente conjunção de feriados à espera de serem usados da melhor forma. Assim, as escolhas recaíram sobre o oposto das sardinhas, complementando-as ou não, e tendo em conta todos os gostos. Mas haveria mais: veja-se a Gulbenkian, que hoje, no jardim, organiza uma oficina sobre a importância da água; ou que a 16 anuncia uma expedição desenhada para exploradores dos 6 aos 12 anos.

Veja-se o programa Acampar com Histórias, integrado na Feira do Livro de Lisboa, em que 200 crianças são convidadas a ali pernoitar entre livros e aventuras (até dia 12). Amanhã, como todos os domingos e feriados, os museus e monumentos do país têm entrada gratuita. Em junho e julho, às quartas, o Conservatório de Música de Sintra promove oficinas para pais e filhos. O Botânico de Lisboa não acabou de ser renovado? Serralves, no Porto, não tem um incrível jardim? As bibliotecas municipais, de que o país está bem apetrechado, não têm atividades para os mais novos? Algumas até ensinam a fazer manjericos de papel. E todas têm hora do conto.