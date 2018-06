Jornalismo: papel, drones, inteligência artificial e redes sociais

Três dias para discutir o futuro do jornalismo e descobrir que ele já chegou

Na secção dos quartos para crianças do novo catálogo do IKEA está um berço muito bonito, todo em madeira. Ao lado um imperativo inusitado: “Urine aqui”. O papel, numa maravilha da interatividade impossível a qualquer ecrã, torna-se um teste de gravidez. Se estiver grávida, a futura mamã não só ficará a saber da notícia através de um catálogo de móveis, como saberá também a promoção a que tem direito naquele berço do qual tanto gostou. O papel, afinal, tem futuro dentro.

Ulbe Jelluma, messias belga dos meios de comunicação impressos, esteve em Lisboa no 70º Congresso Mundial de Imprensa e Fórum Mundial de Editores e explica porque é que não podemos descurar a versatilidade, o prestígio e especificidade do papel. “Em 2014, as vendas da circulação e das subscrições ultrapassaram pela primeira vez o lucro que antes vinha da publicidade, porque ela não migrou para o digital como se previa. O nosso foco tem de continuar a ser no leitor porque as pessoas querem ler bons jornais, também e ainda em papel”, diz a uma audiência que pousa os iPhones para lhe bater palmas.

Nos três dias que durou a conferência fez-se alguma futurologia mas nada do que foi dito é futurismo. Algumas das mudanças mais acrobáticas no jornalismo ainda estão para acontecer, mas muitas já se desenham no horizonte. A questão é só saber quando os seus contornos se tornarão totalmente tangíveis.

Há a visão de Raphael Benoît, presidente da Flint Media, uma empresa francesa que está a explorar o alcance da inteligência artificial nas redações de amanhã. Flint é o nome de um robô que faz a curadoria da internet e nos envia todas as manhãs aquilo que mais queremos ler.

Há também o futuro de Molly Bigham, fundadora da Orb Media, uma plataforma de jornalismo de investigação que só publica seis histórias por ano, todas com potencial para chegar a “milhões e milhões de pessoas”. Doze pessoas em cinco países formam a equipa e o impacto de dar tempo ao jornalismo é este: em 2017, a Orb publicou um artigo onde ficava provado que 93% da água engarrafada que consumimos e 83% daquela que está nas torneiras contêm pedaços microscópicos de plástico. Foi uma história mundial, mudou leis e incentivou dezenas de investigações à qualidade da água em todo o mundo. “Esta história gerou 7198 menções da nossa marca em 30 dias, chegou a 37 milhões de pessoas em 111 países e foi publicada em todos os principais meios de comunicação do mundo”.

Mas também há o futuro de Yusuf Omar, fundador do Hashtag Your Stories, uma rede mundial de repórteres que operam sozinhos a partir de algumas das zonas mais desfavorecidas do mundo. Que jornalista é, afinal, o do futuro? É individualista e solitário, ou um animal social, que só consegue vingar na companhia do resto da matilha?

Yusuf Omar decidiu, quando ainda nem tinha 25 anos, que estava farto que lhe dissessem o que (não) podia fazer no jornalismo. Não podia ser correspondente, como sempre tinha sonhado, não havia dinheiro; não podia utilizar o telemóvel para fazer vídeos informativos, não havia audiência. Pegou numa mochila e foi fazer isso tudo sozinho. Hoje defende que o jornalista do futuro terá de ser totalmente autónomo, “capaz de comandar um drone com uma mão e fazer um direto para o Facebook com a outra”, como disse ao Expresso.

A democratização do acesso aos meios de produção de conteúdos jornalísticos foi a revolução onde germina o futuro da área mas, nas mesmas redes sociais onde pasmamos em direto com o ato heroico de um imigrante do Mali que salva uma criança de cair de um prédio, surgem ataques pessoais assustadores que destroem vidas em minutos. E passam milhões de imagens adulteradas, milhões de textos fabricados que não podem ser verificados fora de uma redação profissional. Stephen Rae, diretor do grupo irlandês Independent News e consultor da União Europeia na área de desinformação e proliferação de notícias falsas, diz que o mais importante é “encontrar forma de responsabilizar as redes sociais por aquilo que aceitam publicar e difundir”. E ter cuidado. “Enquanto estivermos a tentar responder à velocidade com que se publicam coisas nas redes sociais, vamos estar a publicar conteúdo menos completo, com menos níveis de edição, menos diversificado, mais condizente com visões extremadas de um determinado assunto. Não podemos passar a vender só ódio e raiva”, diz Rae.